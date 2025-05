Extorsión indeCNTE

Donald Trump

La CNTE es un grupo de extorsión con un negocio perfecto. Al gobierno le exige beneficios que tendrían costos astronómicos mientras toma como rehenes a los habitantes de la Ciudad de México -antes eran los de Oaxaca-y realiza bloqueos y movilizaciones que tienen el propósito abierto de causar el mayor daño posible a la población.

El gobierno se planta con posiciones de supuesta firmeza y dice que no puede ceder, pero realmente a los funcionarios les da igual, ya que a ellos no les descuentan el día porque no pudieron trabajar. Al contrario, usan a la policía para proteger los bloqueos, ya que como son muchos, y los realizan unos cuantos activistas en cada punto, el pueblo bueno afectado podría levantarlos a golpes.

La presidenta Sheinbaum pretendió desactivar el movimiento desde un principio. Lo primero que hizo, el 18 de marzo, fue cancelar su propia iniciativa de Ley del ISSSTE, presentada al Congreso apenas el 7 de febrero. El 19 de marzo anunció que se congelarían, disminuirían o condonarían las deudas de maestros y otros empleados públicos con el FOVISSSTE. El 15 de mayo anunció un aumento salarial de 9 por ciento a los maestros, retroactivo a enero, y otro 1 por ciento en septiembre, significativamente más de los que se está dando a otros sindicatos o grupos de trabajadores. Pero esto no convenció a los líderes de la Coordinadora que se han declarado en paro, dejando a millones de niños sin clases en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Zacatecas. Los militantes han establecido un campamento en el Zócalo y han tomado a los capitalinos como rehenes.

¿Qué piden los líderes de la CNTE? Para empezar, un aumento de 100 por ciento en sus salarios; pero, más importante, la derogación del sistema de cuentas individuales de pensión creado por la Ley del ISSSTE de 2007. La presidenta Sheinbaum afirma que "no hay suficiente presupuesto" para pagar esas exigencias, pero no es una buena negociadora. Desde un principio declaró que "no vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral". Con esta rendición anticipada, los líderes de la CNTE saben que pueden exigir lo que quieran. Además, la presidenta ha dicho "No vamos a caer en provocaciones". Se dice fácil también, pero quienes sufren las consecuencias de los bloqueos son los gobernados y no los funcionarios.

El gobierno mismo financia el movimiento al seguir pagando los sueldos de los maestros que no están asistiendo a clases. Aun así, mucha gente se pregunta cómo puede la CNTE reclutar a cientos quizá miles de maestros para dejar sus hogares y pasar semanas en tiendas de campaña en el Zócalo capitalino. Fácil, los líderes, que tienen el control de la educación pública en sus entidades, presionan a los maestros y les cobran "multas" si no apoyan el "movimiento". Además, los ascensos los condicionan no a la calidad docente sino a la participación en las movilizaciones.

El negocio es perfecto para los líderes. La carne de cañón la proporcionan los maestros, obligados a asistir a plantones y bloqueos. El gobierno se da golpes de pecho, pero no solo no hace nada, sino que protege a quienes participan en los bloqueos. Al final pagará el rescate, quizá no todo el que exigen los extorsionadores, pero suficiente para mantener prósperos y poderosos a los líderes. El dinero vendrá de los rehenes agredidos por los manifestantes. Además, cualquiera que sea el acuerdo de hoy, el año que viene regresarán por más dinero y prerrogativas. Sí, se trata de un negocio redondo, pero también indeCNTE.

HARVARD

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha suspendido el "privilegio" de la Universidad Harvard de inscribir a estudiantes extranjeros. El gobierno de Trump está en una ruta que lo acerca a los países autoritarios donde no existe la libertad académica.

