Exponen fotografías “El México de los Abuelos” en la Casa de la Cultura de San Pedro
La Casa Club del Adulto Mayor, en coordinación con la Dirección de Cultura, inauguró la exposición fotográfica “El México de los Abuelos”, una muestra que invita a recorrer la historia y las tradiciones de nuestro país a través de imágenes que capturan la esencia de décadas pasadas.
Cornelio Cepeda Muñoz, director de Cultura, destacó la importancia de esta actividad que rescata la memoria visual del México antiguo: “Son fotografías con un gran valor histórico y cultural, que nos permiten reconocer de dónde venimos y fortalecer nuestra identidad”, expresó durante la apertura.
En el evento se contó con la presencia de Juan Huerta Aragón, representante de la Coordinación de Actividades Artísticas y Culturales de la Región Laguna del Gobierno de Coahuila, quien felicitó la iniciativa e invitó a la población a disfrutar de esta exposición.
La muestra está integrada por imágenes de la década de los años veinte, con escenas que transportan a los visitantes a un México lleno de tradiciones, costumbres y recuerdos entrañables.
La exposición permanecerá abierta en las instalaciones del DIF Municipal, de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. La entrada es gratuita.
Rocío Alejandra Sifuentes Wong, directora de DIF, mencionó que con actividades como ésta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar la cultura y el arte a las familias sampetrinas, creando espacios de encuentro y fortaleciendo la identidad colectiva.
A esta actividad también asistieron Perlita Gutiérrez Díaz, encargada de la Casa Club del Adulto Mayor, y público en general.