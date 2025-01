EXPERIMENTO del Tricolor en Brasil

- La Selección Mexicana de Futbol afrontará esta tarde un partido inédito y especial, amistoso frente al Internacional de Porto Alegre, histórico club brasileño que pondrá a prueba a un combinado de jugadores exclusivamente de la Liga MX, dirigidos por Javier Aguirre.

PRESENCIA SANTISTA

El experimento futbolístico, que ha sido criticado por no aportar valor a la selección, pero también algunas otras voces han alabado que jóvenes de la liga local puedan obtener fogueo al afrontar este partido, iniciará a las 18:00 horas, en el Estadio Beira - Río, de Porto Alegre, Brasil, donde estarán presentes más de 45 mil aficionados, según reportes de ventas del propio club brasileño. La intención del cuerpo técnico nacional es encarar este tipo de partidos para conocer la reacción y el comportamiento dentro de la cancha de los jugadores ante diversas situaciones y escenarios, algo crucial para su desarrollo y también para la conformación de la Selección Nacional de México de cara a competiciones internacionales y con miras al Mundial 2026.

Al no ser una fecha FIFA, y con el propósito de observar a nuevos futbolistas y continuar la preparación de cara al Mundial del 2026, el seleccionador Javier Aguirre y su cuerpo técnico, han echado mano de una convocatoria que reúne en su mayoría a jóvenes con proyección de la Liga MX. Entre ellos aparece el santista Santiago Muñóz, quien espera tener minutos en el juego de esta noche, o bien, en el que completa la gira por Sudamérica, el próximo martes, ante el River Plate, en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, Argentina.

POCA EXPERIENCIA

Armar este equipo fue complicado para Javier Aguirre, ante la negativa de algunos clubes por prestar a sus futbolistas a un encuentro de carácter amistoso; sin embargo, al interior del Tricolor no lo ven así. "Es una oportunidad para todos. En la delantera siempre hay buenos jugadores, hoy me toca compartir con ellos y siempre veo algo para mejorar, como jugador piensas en grande. La mente está puesta en el Mundial, es paso a paso, ser constante en las convocatorias para mostrar que estamos listos para el reto", declaró Guillermo Martínez, delantero de los Pumas.

Para el "Memote", no hay por qué minimizar este tipo de partidos frente a clubes, ya que suman mucho para la preparación personal. "Siento que me van a ayudar mucho, es un ambiente no muy común, este tipo de escenarios, sobre todo contra la clase de equipos, queda aprovecharlo y disfrutarlo, saber lo que estamos representando. Ningún partido es amistoso, se juega a ganar y defender el país, desde que iniciamos el proceso es con lo que soñamos", aseveró.

Para Martínez, entre más juegue el futbolista, será mejor para mostrarse, por lo que aplaude los esfuerzos de los directivos por conseguir partidos de esta talla. "Como jugador quieres jugar todos los partidos posibles, con el debido descanso que se requiere. Creo que todo lo que hacen es en beneficio del futbol, en lo personal siempre lo veo así, respeto lo que la gente decida, te incentivan y te preparan para llegar de una mejor manera", concluyó el delantero.