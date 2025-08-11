Exigen obreros de AHMSA justicia y cárcel para Alonso Ancira

El obrero y representante de trabajadores de Altos Hornos de México, Juan Ervey Valenzuela de la Torre, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de no permitir impunidad para Alonso Ancira.

Valenzuela señaló que el empresario no solo adeuda a Pemex 112.5 millones de dólares del acuerdo reparatorio por AgroNitrogenados, sino también salarios y liquidaciones a 17 mil trabajadores.

“Si yo le debo a alguien y no le pago, pues algo me hacen. Alonso Ancira debe no nomás ese dinero, debe a los 17 mil que nos tienen en el país ahorita”, expresó.

El representante afirmó que, si es necesario, Ancira debe regresar a prisión . “Que lo regresen, pero que hagan justicia para la clase obrera”, dijo en entrevista.

Critica leyes y sindicatos

El obrero reprochó que, a pesar de que la ley establece que primero debe pagarse al trabajador, hasta ahora “no se ha visto nada” para ellos.

“No es justa la ley. Al final de cuentas, los más beneficiados son la gente de arriba: Alonso Ancira, el síndico, y los sindicatos corruptos que tenemos”, declaró.

Valenzuela calificó al empresario como “el mejor librado” de un proceso que afectó a miles de familias, asegurando que ha quedado impune a pesar de las transgresiones y el dinero que “ha robado”.

Proponen fideicomiso para trabajadores

El representante obrero consideró viable crear un fideicomiso con el dinero que Ancira ya devolvió a Pemex, siempre y cuando se maneje con transparencia y destino claro.

“Podría ayudar a muchos trabajadores, pero que realmente fuera lo que es. Yo quisiera saber dónde está ese dinero, primero que nada”, afirmó.

Dijo que es necesario conocer el paradero de los recursos para poder gestionar su uso a favor de los afectados por el cierre de la siderúrgica.

“Si así fuera, empezaríamos a tocar las puertas correspondientes. Pero primero quiero saber dónde está el dinero”, reiteró Valenzuela.

El caso AHMSA sigue en juicio, mientras la Presidencia ha reiterado que la prioridad es resarcir el daño a los trabajadores antes de liquidar deudas con otros acreedores.