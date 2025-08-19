Exigen justicia tras intoxicación en hotel de Saltillo

La tarde de este lunes, familiares y compañeros de trabajadores intoxicados se manifestaron afuera del Hotel Hampton by Hilton, exigiendo justicia por la muerte de un empleado y por las afectaciones a más de una decena de personas, presuntamente a causa de alimentos en mal estado. La protesta incluyó el cierre temporal del inmueble, ubicado al norte de la ciudad, así como del Bulevar Venustiano Carranza.

El incidente mantiene bajo investigación a tres hoteles de la cadena: Hampton by Hilton, Holiday Inn Express y Courtyard by Marriott, luego de que varios trabajadores presentaran síntomas de intoxicación alimentaria, entre ellos dolor abdominal, vómito, mareos y diarrea.

El caso más grave fue el de Carlos Fernando "N", de 60 años, quien laboraba desde hace tiempo en uno de los hoteles involucrados . De acuerdo con el reporte médico, ingresó el pasado 15 de agosto a la Clínica 1 del IMSS con dificultad respiratoria.

Durante su estancia, fue intubado y trasladado al área de shock trauma tras sufrir un paro cardiaco. A lo largo del día presentó fallas renales y respiratorias y, pese a los esfuerzos médicos, falleció luego de un segundo paro durante la noche del sábado.

El hermano del fallecido, Alfredo "N", declaró ante las autoridades que ambos habían consumido alimentos proporcionados por el hotel un día antes de presentar los síntomas. Señaló que notaron olor y sabor extraño en la comida y que no fueron los únicos afectados.

"Mi hermano no merecía morir así. No fue un caso aislado. Hay más trabajadores enfermos y nadie ha dado la cara", denunció durante la manifestación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación 08658/SAL/UAI/2025 para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Coahuila realizó inspecciones en las cocinas de los tres hoteles, revisando tanto las condiciones sanitarias como los protocolos de manejo y preparación de alimentos.

Durante la protesta, los manifestantes exigieron que se castigue a los responsables y se garantice que ningún otro trabajador sea expuesto a condiciones que pongan en riesgo su salud.

"Pedimos justicia para Fernando y garantías para los que aún siguen trabajando ahí. No queremos más víctimas", expresaron familiares de los afectados.