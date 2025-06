Exigen a choferes de InDriver regularizarse y pagar impuestos

Monclova, Coahuila. Tras las recientes movilizaciones de operadores de plataformas de transporte digital como InDriver, el secretario general de la Federación de Trabajadores Transportistas, Similares y Conexos de la Región Centro de Coahuila, Javier Hernández del Ángel, hizo un llamado directo a estos conductores a cumplir con la ley, obtener permisos y pagar impuestos como lo hacen los taxistas concesionados.

El líder cetemista aseguró que las protestas registradas en el complejo vial El Sarape, en Saltillo, y que se replican en Monclova y otros municipios, tienen un trasfondo político y buscan evitar la regulación formal del servicio. “Ahora se hacen llamar taxis de plataforma, pero no quieren cumplir con las obligaciones fiscales ni pagar sus permisos. No se vale que ganen bien y no contribuyan como todos los demás”, declaró Hernández del Ángel.

Según el dirigente, los conductores de estas plataformas están operando fuera del marco legal y han ignorado los esfuerzos del Gobierno del Estado por facilitar su regularización. Acusó que muchos de los inconformes son propietarios de hasta 15 o 20 vehículos que operan de forma irregular al ser rentados para brindar servicio público sin concesión ni registro adecuado.

“No están pagando con fichitas”: Hernández del Ángel

El líder de la CTM fue tajante al señalar que estos servicios no son gratuitos ni solidarios, sino que generan ingresos considerables para sus operadores. “No están ganando con fichitas de refresco, les va bien. Entonces, que cumplan con los estatutos legales y así se evitan que los molesten. Nadie los molestaría si estuvieran dentro de la ley”, afirmó.

Hernández del Ángel enfatizó que, mientras los transportistas tradicionales deben cubrir impuestos, derechos y trámites para operar legalmente, los choferes de plataformas digitales eluden estas responsabilidades, lo que representa una competencia desleal y un vacío en la normatividad estatal.

También criticó que algunos manifestantes intentan politizar el tema, disfrazando sus intereses económicos como luchas ciudadanas. “Dicen que están apoyando a tal o cual municipio, pero todo es para acarrear adeptos a su movimiento. Esto ya se convirtió en un tema político”, aseguró.

CTM pide mano firme al Gobierno

Al ser cuestionado sobre si pedirán al Gobierno del Estado mayores restricciones contra estas unidades, el líder sindical respondió que es un tema que debió cerrarse desde hace tiempo. “Ya es momento de que se les apriete y que se empiece de plano a echar para afuera a quienes no se regularicen. No entendemos por qué si les va bien, no quieren formalizarse”, indicó.

Javier Hernández destacó que las autoridades estatales han mostrado disposición para abrir canales de diálogo y establecer una ruta de legalización para las plataformas. No obstante, subrayó que la resistencia de algunos grupos dentro de InDriver y otras aplicaciones pone en riesgo la viabilidad de una regulación efectiva.

“El problema es que hay quienes están sacando provecho económico sin compromiso social ni respeto a las normas. Nosotros, como concesionarios, tenemos que cumplir con tenencias, verificaciones, seguros, y ellos no quieren pagar nada”, denunció.

Protestas tienen trasfondo político

La protesta más reciente ocurrió en el complejo vial El Sarape, en Saltillo, donde choferes de InDriver se manifestaron en respaldo a conductores de Monclova y otros municipios de la Región Centro. Sin embargo, Hernández del Ángel consideró que estas acciones están motivadas por intereses de grupos que buscan visibilidad política.

“Están utilizando la causa para obtener reflectores. Ya no es solo una inconformidad por operativos, es una plataforma para impulsar intereses ajenos al transporte”, aseveró.

La CTM, por su parte, reafirmó que mantendrá la defensa de sus agremiados y exigirá condiciones equitativas para todos los prestadores de servicio público de transporte en Coahuila, al margen de la modalidad que utilicen.