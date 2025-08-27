Exige Trump hablar inglés a transportistas

California, Washington y Nuevo México podrían perder millones de dólares en financiamiento federal si no hacen cumplir los requisitos de idioma inglés para conductores de camiones de carga, dijo el martes el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Una investigación iniciada tras un mortal accidente en Florida del 12 de agosto en el que un camionero extranjero realizó una vuelta en U prohibida encontró lo que, según Duffy, son fallas significativas en la forma en que los tres estados hacen cumplir las reglas que entraron en vigor en junio tras una de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Dijo que el departamento ya revisa la forma en que los estados hacían cumplir las reglas antes del accidente.

Se supone que los camioneros deben ser descalificados si no pueden demostrar su dominio del idioma inglés, y Duffy dijo que el conductor que provocó el accidente nunca debió haber recibido una licencia de conducir comercial debido a su estatus migratorio. El accidente se ha vuelto cada vez más político. Los gobernadores de California y Florida se han lanzado críticas el uno al otro, mientras que Duffy ha destacado en entrevistas las preocupaciones de inmigración del gobierno de Trump.

Sin embargo, Duffy dijo que se trata de un problema de seguridad, no político, porque los camioneros necesitan entender las señales de tránsito y poder comunicarse con la policía sobre lo que transportan si son detenidos o sobre lo que sucedió si hay un accidente.