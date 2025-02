Exhortan al Gobierno de Coahuila a adherirse al programa IMSS - Bienestar

Cecilia Guadiana Mandujano, senadora por Coahuila del grupo parlamentario de Morena, exhortó al Gobierno de Coahuila, para adherirse a los convenios de coordinación del programa IMSS-BIENESTAR.

Lo anterior, con la firme intención de fortalecer el proceso de transferencia de servicios de salud en las entidades federativas al IMSS-BIENESTAR, para otorgar de manera gratuita servicios de salud, medicamentos e insumos asociados a las personas sin seguridad social.

Explicó que estados como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco; Nuevo León, Querétaro y Yucatán, aún no han suscrito el convenio de coordinación para la federalización de sus servicios de salud.

"Resulta evidente que, la razón principal por la que estas entidades se han rehusado a adherirse a este noble programa es la cuestión política, pues se trata de entidades gobernadas por partidos de oposición, poniendo por encima de la salud de los ciudadanos las divergencias ideológicas. En el caso de mi estado, han sido múltiples las ocasiones en las que se ha invitado al Gobierno Estatal a firmar este convenio federal, sin embargo, la respuesta ha sido en el sentido de que el gobierno de Coahuila continua en el análisis de la conveniencia de esta adhesión; siendo notorio que no existe un argumento sólido por el cual no se facilite el acercar los servicios de salud a la población coahuilense más desfavorecida, aquella que no cuenta con ningún tipo de afiliación a una institución de seguridad social”, expuso.