Exhortan a fortalecer el modelo de distribución y abasto de medicamentos en el país

ISABEL AMPUDIA

En sesión de Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a fortalecer los modelos de planeación, almacenamiento, distribución y entrega oportuna de medicamentos e insumos médicos a las instituciones de salud del país.

Lo anterior, con el propósito de optimizar el mecanismo “Rutas de la Salud”, considerando los desafíos operativos, logísticos, de seguridad y coordinación interinstitucional que podrían limitar su implementación y alcance, a fin de garantizar el abasto efectivo y continuo de medicamentos en beneficio de la población.

Dicho Punto de Acuerdo el cual presentó en tribuna la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, señala que debido a diferentes situaciones que han impedido el correcto abasto de medicamentos, la federación dio a conocer una inversión de 28 mil millones de pesos para adquirir el 96% de todos los medicamentos e insumos, mismos que serán distribuidos a través de una nueva estrategia denominada “Rutas de la Salud” para llevar los suministros vitales a los hospitales y centros de salud del país.

Explicó que este nuevo esquema de distribución, tiene previsto iniciar este mes de agosto, por lo que es momento adecuado para afianzar los mecanismos de planeación y mejorar todas aquellas áreas que pueden interferir con el efectivo proceso de entrega.

Añadió que uno de estos es la seguridad. Asimismo, existen otros retos estructurales en el sistema de salud que van desde la falta de presupuesto, deficiencias en el mantenimiento e infraestructura, problemas de operatividad, carencia de personal, saturación, distribución, entre otros. Por lo anterior, afirmó que se requiere fortalecer de manera integral el modelo de almacenamiento, distribución y entrega.


“Todos queremos que a México le vaya bien; que las y los mexicanos tengan la seguridad y tranquilidad de que cuentan con un sistema de salud sólido y fuerte…queremos que este nuevo modelo tenga éxito”, sostuvo.


Ante ello, precisó que es indispensable reforzar las acciones y estrategias operativas y de planeación que garanticen la oportuna entrega de medicamentos e insumos, y que permitan, de una vez por todas, proteger la vida y salud de la gente.



               
               


               

               
               

               
               
               
