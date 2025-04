Exhortan a eliminar definitivamente cobros por acceso a unidades deportivas públicas en San Pedro

Se exhorta al Ayuntamiento de San Pedro, encabezado por la alcaldesa Brenda Cecilia Guereca Hernández, así como al titular del departamento de Fomento Deportivo, al igual que al Instituto Estatal del Deporte en Coahuila (INEDEC), a eliminar definitivamente los cobros por el acceso a las unidades deportivas públicas, a fin de garantizar el acceso gratuito, y como parte del derecho al recreo y esparcimiento.

Fue durante la ultima sesión en el Congreso del Estado, donde la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado presentó dicho exhorto a través de un Punto de Acuerdo.

Recordó que la práctica de actividades deportivas no solo favorece la salud, sino que también promueve la integración social, el trabajo en equipo y, en muchos casos, previene conductas delictivas.

Añadió que el derecho al deporte y a la recreación está contemplado en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todas las personas tienen derecho a la cultura física y la práctica del deporte.

Esta disposición refleja la importancia de que los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, cuenten con espacios accesibles donde puedan practicar deporte y disfrutar de actividades recreativas.

De igual manera, la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su Artículo 10, subraya la obligación del Estado de fomentar la cultura física y el deporte, y de asegurar que las instalaciones deportivas sean accesibles a toda la población, sin discriminación alguna, para que los jóvenes puedan tener un desarrollo integral.

Esto implica que las unidades deportivas municipales, que son espacios públicos, deben ser de acceso gratuito, especialmente en aquellos municipios donde el nivel socioeconómico de la población puede dificultar el acceso a instalaciones privadas o de pago.

Sin embargo, mencionó, en el municipio de San Pedro se ha identificado que en las unidades deportivas municipales se están cobrando cuotas por el ingreso de los ciudadanos, limitando el acceso libre de los jóvenes a estos espacios.

Afirmó que este cobro, que afecta principalmente a las familias con menos recursos económicos, impide que muchos jóvenes puedan hacer uso de estos lugares que deberían ser accesibles para su bienestar y desarrollo.

“El cobro de entrada a las unidades deportivas no solo va en contra de los principios constitucionales y las leyes locales que promueven el acceso gratuito al deporte, sino que también crea una barrera económica para aquellos que más necesitan espacios de recreación para su salud física y emocional”, sostuvo.

Precisó que en un municipio como San Pedro, donde muchos jóvenes provienen de sectores con recursos limitados, este tipo de cobros puede ser un factor de exclusión que restringe su participación en actividades deportivas y además va en contra de la prevención de las adicciones, un mal que aqueja desde hace varios años al municipio, y que además se ha visto dañado el tejido social debido a los altos índices de drogadicción entre la juventud.

Destacó que los ciudadanos de Coahuila como contribuyentes, tienen obligaciones que les imponen a través de cuotas en el pago de derechos de control vehicular donde se establece medidas recaudatorias por concepto de fomento al deporte.

“Dicho lo anterior, hoy me dirijo a esta tribuna para expresar una profunda preocupación, una que nace desde las colonias, desde los barrios, desde las voces que rara vez se escuchan aquí dentro, pero que sienten todos los días el peso de las decisiones que tomamos en este recinto”, puntualizó.

Asimismo, comentó que: “Hoy vengo a alzar la voz frente a una injusticia que se ha normalizado bajo la excusa de la "eficiencia", de la "autosustentabilidad", y bajo el pretexto de que el gobierno del estado no designan presupuesto al mantenimiento de los espacios deportivos, de esa lógica perversa que convierte todo en mercancía, incluso lo que por derecho nos pertenece a todas y todos: el espacio público”.

Subrayó que lo que está ocurriendo no es un tema menor. Se trata de una privatización silenciosa del espacio público. Se les dice que es para su “mantenimiento”, pero sabemos que en muchos casos lo que hay detrás es una lógica recaudatoria que excluye.

“Cuando se impone una tarifa, por mínima que sea, se empieza a dividir a la sociedad entre quienes pueden pagar por moverse, por jugar, por convivir… y quienes no. No confundamos gestión con restricción. No podemos permitir que bajo el pretexto del orden, se construya una ciudad donde solo quien paga tiene acceso al bienestar”, afirmo.

Manifestó que el deporte es una herramienta poderosa de salud pública, de tejido social, de prevención. Y no se fortalece cobrando, se fortalece invirtiendo.