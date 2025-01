Ex obreros de AHMSA luchan por 80 mil pesos como pago por privatización

Ex obreros de AHMSA que aún pelean el 5% del capital pagado al gobierno federal por la privatización de la empresa hace 30 años, viajarán nuevamente a la Ciudad de México. La Asociación de Ex Obreros de Coahuila (Exoc), liderada por Juan Antonio Ruvalcaba Oviedo, entregará el padrón de beneficiarios que solicitan 80 mil pesos por persona, como pago por justicia social.

Durante el proceso de privatización de las paraestatales en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los trabajadores de diversas empresas recibieron un porcentaje del monto que los compradores pagaron por las mismas. Un caso notable fue el de la mina de Cananea en Sonora, cuyo sindicato recibió los 55 millones de dólares correspondientes a los mineros. Sin embargo, los obreros de AHMSA no fueron incluidos en el contrato de privatización de la siderúrgica en marzo de 1991.

Propuesta del diputado Alfonso Ramírez

El apoyo de 80 mil pesos por ex obrero es una propuesta promovida por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar. La asociación ha convocado a los ex trabajadores de AHMSA a unirse al proceso. Este miércoles 8 de enero a las 10:00 a.m., en la Plaza Principal de Monclova, se comenzará a recabar la documentación para crear el padrón de beneficiarios. Se pide a los ex obreros presentar su baja, copia de la credencial del lector, CURP y un recibo de agua o luz como comprobante de domicilio.

Ruvalcaba Oviedo hizo un llamado a todos los ex obreros de AHMSA a participar, sin importar si están o no integrados a la asociación. En la reunión también podrán presentarse viudas de trabajadores fallecidos que aún tienen derecho al beneficio. Este es un esfuerzo que buscará reunir alrededor de 3,000 ex obreros en el padrón, que será entregado en la Cámara de Diputados.

Los ex obreros viajarán a la Ciudad de México después del 15 de enero, con la intención de hacer entrega formal del padrón y continuar la gestión del apoyo solicitado. Esta solicitud busca que el gobierno federal otorgue 80 mil pesos a cada ex obrero, un monto considerado como pago por la justicia social que les corresponde tras más de tres décadas de espera.