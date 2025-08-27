Deportes Julio César Chávez Jr. Santos Laguna Liga MX Fórmula 1 futbol amateur

EU instala controles biométricos previo a Mundial

Una doble matanza en la quinta entrada permitió a los laguneros tomar bastante tranquilidad frente al ataque de los 'Caporales'.

EFE

El aeropuerto internacional de Atlanta, el más transitado en Estados Unidos, instaló controles biométricos automáticos para agilizar el tránsito de pasajeros de cara la Copa del Mundo de 2026, que este país acogerá junto a México y Canadá entre junio y julio.

También está previsto que este tipo de puertas electrónicas biométricas, que permiten a los viajeros verificar su pasaporte e identidad sin la necesidad de un funcionario, sean instaladas próximamente en el Aeropuerto 'Ronald Reagan' de Washington D.C. y en la terminal internacional de Seattle-Tacoma, informó la empresa Clears, a cargo de su desarrollo, en un comunicado.

Esta innovación estará a disposición de los millones de viajeros que tomen como punto de partida de sus desplazamientos alguno de estos tres aeropuertos.

Además del Mundial, Estados Unidos también espera un aumento del número de visitantes el próximo año por las celebraciones del 250 aniversario de su independencia.

Según el Gobierno estadounidense, 40 millones de turistas podrían desplazarse a Estados Unidos con motivo de estas dos celebraciones, además de la Ryder Cup 2025, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Paralímpicos.


La organización del Mundial en Estados Unidos se produce en un momento de tensión por la estricta política migratoria del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Él mismo aseguró recientemente que algunos países lo tendrían "un poco más difícil" para viajar a Estados Unidos con motivo del evento de futbol.


Además, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que examinarán "a fondo" la documentación de todos los visitantes que acudan al Mundial.


40

MILLONES


de turistas podrían desplazarse durante los próximos tres años por eventos deportivos.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx