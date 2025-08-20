Estudiantes del Conalep San Pedro reciben apoyos del programa 'Mochilón'

Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Estudiantes del Conalep San Pedro recibieron apoyos escolares a través del programa “Mochilón”, iniciativa que busca brindar a la juventud las herramientas necesarias para un mejor desempeño en el aula.

La entrega de los materiales estuvo a cargo de Iván Terashima Zamora, del Instituto de la Juventud en Coahuila y de Antonio Marmolejo Leos, jefe de Atención a la Juventud en el municipio.

Se subrayó que estas acciones fortalecen la preparación académica y generan mejores oportunidades para las y los jóvenes sampetrinos, además se destacó que, con dicho apoyo pretende aliviar la economía familiar al inicio del ciclo escolar.

En nombre del alumnado, Yesenia Sandoval expresó su agradecimiento por esta entrega, reconociendo el compromiso de las autoridades con la educación.

También participaron en el evento el director del Conalep San Pedro, Javier Sepúlveda; Dulce María Hernández Flores, coordinadora de Mejora en el municipio; y Oswaldo Maldonado, representante de Icojuve en la Región Laguna.


Con este programa, Estado y Municipio reafirman su trabajo conjunto en beneficio de la comunidad estudiantil, apostando por la educación como base del desarrollo de San Pedro.





               
               


               

               
               

               
               
               
