Estudiante de enfermería detenido por acoso y amenazas contra joven

Un estudiante de enfermería fue detenido por los padres de la joven víctima de chantajes cuando llegó a casa de esta, creyendo encontrarla sola.

Emilio es acusado por acosar y amenazar a la joven universitaria a través de redes sociales.

De acuerdo con la denuncia, el individuo contactó a la víctima por redes sociales. Inicialmente mostró un trato amistoso, pero posteriormente utilizó chantajes y violencia psicológica para intimidarla.

Esta relató que el hombre le exigía sumisión bajo la amenaza de difundir información falsa para dañar su imagen pública si no cumplía con sus exigencias personales.

Aterrada, decidió informar a sus padres sobre el acoso y las amenazas. La familia planeó una estrategia para sorprender al agresor en el momento de intentar un nuevo acto.

La joven aceptó citarlo en su domicilio, fingiendo que se encontraba sola con su hermano menor y que estaba dispuesta a ceder ante sus peticiones.

Familia atrapó al presunto agresor en su domicilio

Emiliano acudió al lugar confiado en que sus chantajes surtieron efecto. Al ingresar, fue confrontado por el padre de la joven.

En ese momento recibió un golpe moderado, mientras se le reclamaba por el daño emocional causado. La situación fue controlada antes de que escalara a mayores agresiones.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al sitio para intervenir. Los agentes aseguraron al señalado, evitando que la confrontación se convirtiera en un linchamiento.

El estudiante fue esposado y trasladado a la comandancia. Quedó a disposición del Ministerio Público por los cargos de acoso y amenazas presentados por la afectada y su familia.

Autoridades informaron que el proceso legal seguirá conforme a la ley, y exhortaron a las posibles víctimas de violencia psicológica o digital a presentar denuncias formales.