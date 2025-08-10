Estudian propiedades del aloe vera Aumenta cifra de personas atropelladas

El aloe vera, planta de uso ancestral en la medicina tradicional, se ha convertido en la base de una línea de investigación de vanguardia para un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) campus Gómez Palacio.

El investigador Rafael Minjares Fuentes y su equipo, exploran las propiedades moleculares de esta planta y otros compuestos naturales con aplicaciones que van desde la salud humana hasta la producción agrícola sostenible, mediante procesos nanotecnológicos.

El equipo, encabezado por Minjares Fuentes, ha pasado de estudiar el gel de aloe vera a extraer y modificar compuestos específicos como el acemanano, un polisacárido que ha demostrado tener propiedades antibacterianas, antioxidantes, antiinflamatorias e incluso anticancerígenas, empleando técnicas basadas en nanotecnología.

Una de las principales motivaciones de esta investigación es la creciente resistencia a los antibióticos, un problema de salud pública que se agrava a nivel mundial.

Ante este desafío, el equipo de la UJED trabaja en el diseño de sistemas nanotecnológicos que combinan extractos vegetales con antibióticos conocidos, con el objetivo de mejorar su eficacia y reducir su toxicidad.

"Las moléculas extraídas del aloe y otras plantas pueden potenciar la acción de ciertos fármacos cuando se introducen en sistemas nanoestructurados. Eso permite que actúen de forma más específica, con menos efectos secundarios y en menores dosis. Estamos hablando de posibles nuevas formas de combatir infecciones que ya no responden a tratamientos convencionales", explicó Minjares Fuentes.

Destacó que el trabajo va más allá del ámbito biológico.

A través del análisis espectroscópico y del modelado molecular composicional, estructural y tecno-funcional, el equipo ha identificado comportamientos sorprendentes del acemanano, como su capacidad para estabilizar emulsiones agua-aceite en una sola fase. Esta propiedad no sólo es relevante para la farmacología, sino también para las industrias cosmética y alimentaria.

Dijo que, de manera paralela, se estudian aplicaciones del aloe vera como protector solar natural y como agente inhibidor del crecimiento de células de cáncer de colon, abriendo una nueva línea de investigación biomédica con importantes implicaciones para la salud.

Sin embargo, más allá de los hallazgos científicos, existe una fuerte visión formativa y social detrás del trabajo del doctor Minjares Fuentes. Parte de su labor consiste en formar a estudiantes de licenciatura y posgrado con una conciencia crítica y ética sobre la ciencia.

"La química está en todo: en el aire que respiramos, en los productos que usamos, en los alimentos que comemos. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en las implicaciones de eso. Necesitamos ciudadanos y científicos capaces de cuestionar, de observar con rigor y ética", concluyó.

Durante el primer semestre de este 2025, la Cruz Roja Mexicana de Torreón brindó atención médica inmediata a 352 personas que fueron atropelladas en diversos puntos del municipio, lo que representa un incremento de casi el 3 por ciento respecto al mismo periodo pero del año anterior que cerró con 342 eventos.

De acuerdo a cifras oficiales de la benemérita institución, de las atenciones por atropellamientos, en el primer semestre de este 2025, se reportó a seis personas con ausencia de signos vitales, de las cuales, cuatro son hombres con edades de 13, 35, 46 y 64 años y dos mujeres de 54 y 44 años. Mientras que en el mismo periodo pero de 2024, se reportaron cuatro defunciones por atropellamientos; entre ellas, tres de hombres de 19, 46 y 49 años y una mujer de 50 años.

En su sitio oficial de Internet, la Cruz Roja Mexicana nacional detalla que los accidentes de tránsito representan el 2.2 por ciento del total de las defunciones registradas en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Tan solo en 2018 fallecieron 16 mil 035 personas por accidentes de tránsito, de ellas las más vulnerables fueron peatones, ciclistas y motociclistas.

En el Manual de seguridad vial para instancias decisorias y profesionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Fundación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la Alianza Mundial para la Seguridad Vial y el Banco Mundial, explican que, cada año, en todo el mundo, más de 270 mil peatones pierden la vida en la vía pública.

Como lo harían cualquier día, muchos salen de casa, camino de la escuela, el trabajo, lugares de culto, hogares de amigos, y nunca regresan.

A escala mundial, los peatones representan el 22% del total de defunciones por accidentes de tránsito, y en algunos países la proporción alcanza un 66%. Además, otros millones de transeúntes sufren traumatismos a causa de accidentes relacionados con el tránsito, y algunos de ellos se ven afectados por una discapacidad permanente.

Explican que los factores de riesgo fundamentales para los peatones son la velocidad de los vehículos, el consumo de alcohol por parte de los conductores y de los mismos peatones, la falta de infraestructura apropiada para el tráfico peatonal y transeúntes poco visibles.

La reducción o eliminación de los riesgos a los que se han de enfrentar las personas que se desplazan a pie es un objetivo político importante y alcanzable. Finalmente, añaden que, si bien existen intervenciones de eficacia probada, en muchos lugares la seguridad peatonal no recibe la atención que merece.