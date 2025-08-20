Estrellas sobre el escenario

El Teatro Nazas se llenó de entusiasmo con la llegada de Madres. Amigos, seguidores y amantes del teatro disfrutaron de la puesta en escena, aplaudiendo cada escena y compartiendo sonrisas durante la función. La presencia de Ana Serradilla, Marlene Favela, Patricia Reyes Spíndola, Iliana Fox, Gina Varela y Luz María Jerez convirtió la velada en un encuentro especial lleno de emoción, talento y buena compañía. Entre charlas y fotografías, los asistentes celebraron la unión del arte y la diversión en una tarde inolvidable.