Nosotros Eventos columnas Sociales

Estrellas sobre el escenario

Brenda y Andrés.

Brenda y Andrés.

El Teatro Nazas se llenó de entusiasmo con la llegada de Madres. Amigos, seguidores y amantes del teatro disfrutaron de la puesta en escena, aplaudiendo cada escena y compartiendo sonrisas durante la función. La presencia de Ana Serradilla, Marlene Favela, Patricia Reyes Spíndola, Iliana Fox, Gina Varela y Luz María Jerez convirtió la velada en un encuentro especial lleno de emoción, talento y buena compañía. Entre charlas y fotografías, los asistentes celebraron la unión del arte y la diversión en una tarde inolvidable.

Leer más de Nosotros

Síguenos en Google News

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Nosotros

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Brenda y Andrés.

Clasificados

ID: 2407788

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx