Estos son los conciertos que habrá en Coahuila del 29 al 31 de agosto

Hay fines de semana que no se viven, se sienten. Y este último fin de semana de agosto Coahuila contará con varios conciertos que harán vibrar a más de uno.

Si aún no tienes planes, aquí te compartimos todos los conciertos que habrá del 29 al 31 de agosto en Coahuila.

Conciertos que habrá en Coahuila del 29 al 31 de agosto

Este fin de semana Coahuila contará con varios conciertos en sus principales ciudades, lo mejor es que hay opciones para todos los gustos, pues las presentaciones incluyen pop, rap, música clásica e incluso metal.

Conciertos en Monclova

Monclova contará con una presentación de la cantante Aranza el sábado 30 de agosto con su show ‘Más carroña que bonita’ en el Teatro de la Ciudad Raúl Flores.

Conciertos en Saltillo

Saltillo será sede una amplia lista de conciertos para todos los gustos, pues este fin de semana recibirá a las cantantes Yuri y Aranza, al grupo de música Candlelight y las bandas Godbelow y La flor de Lingo.

29 de agosto

Yuri en Concierto con su Icónica Tour - Auditorio del Parque Las Maravillas. Incia a las 21:00 horas

Godbelow con sus Black Gaze Nights - Nandas Bar

Candlelight: Queen vs ABBA - Museo de las Aves de México. 19:00 horas

Candlelight: Hits del Pop Latino - Museo de las Aves de México. 21:00 horas

30 de agosto

Concierto de La Flor del Lingo - Don Baldo Cervecería. 21:00 horas

31 de agosto

Aranza con ‘Más carroña que bonita’ teatro de la Ciudad Fernando Soler 18:00 horas

Conciertos en Torreón

Torreón no se queda atrás y también contará con varias opciones para los amantes de la música, desde la primera presentación de música clásica de la Camerata de Coahuila, hasta la presentación de Mentiras El Concierto.

29 de agosto

Camerata de Coahuila Primer Concierto de la Temporada - Teatro Isauro Martínez. Inicia a las 20:30

30 de agosto

Conjunto Primavera - Coliseo Centenario. Presentación a las 21:00 horas

- Coliseo Centenario. Presentación a las 21:00 horas Mentiras El Concierto - La Fontana Centro de Eventos Torreón. Comienza a las 20:00 horas

