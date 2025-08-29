Estos son los conciertos que habrá en Coahuila del 29 al 31 de agosto

Conoce la lista completa de conciertos en Coahuila de este fin de semana. [Unsplash]
Hay fines de semana que no se viven, se sienten. Y este último fin de semana de agosto Coahuila contará con varios conciertos que harán vibrar a más de uno.
Si aún no tienes planes, aquí te compartimos todos los conciertos que habrá del 29 al 31 de agosto en Coahuila.
Conciertos que habrá en Coahuila del 29 al 31 de agosto
Este fin de semana Coahuila contará con varios conciertos en sus principales ciudades, lo mejor es que hay opciones para todos los gustos, pues las presentaciones incluyen pop, rap, música clásica e incluso metal.
Conciertos en Monclova
Monclova contará con una presentación de la cantante Aranza el sábado 30 de agosto con su show ‘Más carroña que bonita’ en el Teatro de la Ciudad Raúl Flores.
Conciertos en Saltillo
Saltillo será sede una amplia lista de conciertos para todos los gustos, pues este fin de semana recibirá a las cantantes Yuri y Aranza, al grupo de música Candlelight y las bandas Godbelow y La flor de Lingo.
29 de agosto
- Yuri en Concierto con su Icónica Tour - Auditorio del Parque Las Maravillas. Incia a las 21:00 horas
- Godbelow con sus Black Gaze Nights - Nandas Bar
- Candlelight: Queen vs ABBA - Museo de las Aves de México. 19:00 horas
- Candlelight: Hits del Pop Latino - Museo de las Aves de México. 21:00 horas
30 de agosto
- Concierto de La Flor del Lingo - Don Baldo Cervecería. 21:00 horas
31 de agosto
- Aranza con ‘Más carroña que bonita’ teatro de la Ciudad Fernando Soler 18:00 horas
Conciertos en Torreón
Torreón no se queda atrás y también contará con varias opciones para los amantes de la música, desde la primera presentación de música clásica de la Camerata de Coahuila, hasta la presentación de Mentiras El Concierto.
29 de agosto
- Camerata de Coahuila Primer Concierto de la Temporada - Teatro Isauro Martínez. Inicia a las 20:30
30 de agosto
- Conjunto Primavera - Coliseo Centenario. Presentación a las 21:00 horas
- Mentiras El Concierto - La Fontana Centro de Eventos Torreón. Comienza a las 20:00 horas
31 de agosto
- Godbelow con sus Black Gaze Nights - Ojo de Tigre Bar