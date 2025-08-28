le cantará a Torreón

"Fíjate, fíjate en tu secretaria, ay, señor, qué dolor, pobre secretaria, pídele que copie cien mil veces yo te amo"… es el pegadizo coro de la melodía Pobre secretaria, el cual se convirtió en un gusano auditivo recientemente. De acuerdo con un texto de Goldsmiths, Universidad en Londres, Inglaterra, "las imágenes musicales involuntarias (INMI, o 'gusano auditivo') describen la experiencia mediante la cual una sección corta de música llega a la mente, espontáneamente, sin esfuerzo, y luego se repite sin control consciente"; justo eso pasó con la canción escrita por Miguel Bosé, para su amiga Daniela Romo.

Lanzada en 1983, se convirtió en un himno del 2025, gracias a Mentiras, la serie, inspirada en la comedia musical del dramaturgo, escritor, director y productor José Manuel López Velarde. Es el ejemplo latente del fenómeno que es Mentiras. Pobre secretaria se coló en la mente de millones.

La historia de López Velarde ha mantenido vivos los ochenta a través del tiempo; Mentiras nunca pasa de moda, ya sea en el musical, en el "Mentiverso" o en concierto, sus talentos conquistan cada escenario que pisan. Torreón no ha sido la excepción este año, el pasado 23 de mayo el Mentiverso (el Musical y Mentidrags) tuvo dos presentaciones abarrotadas en el Teatro Nazas.

Ahora, se busca replicar dicho éxito el sábado 30 de agosto, con una versión más íntima: Mentiras, el Concierto.

Los personajes de Daniela (Lucía Madariaga), Lupita (Paola Gómez), Yuri (Paloma Cordero) y Dulce (María Elisa Gallegos) harán de Fortana una versión de "El Patio" y con cada nota llevarán al público a revivir sus historias de amor y desamor.

Paola Gómez está más que lista para reencontrarse con el público lagunero, ya que este dejó huella en ella por recibirla con los brazos abiertos cuando vino con el Mentiverso.

"Fue increíble, no puedo creer que ya pasaron tres meses, ¡cómo vuela el tiempo!, regresamos felices", dijo vía Zoom, en una entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón.

Paola narró que esta experiencia incluye las canciones ya características de Mentiras, pero la época ochentera es tan rica musicalmente hablando, que incluyeron más temas con distintos arreglos.

"Si no has visto Mentiras, no importa, porque tú vas a ir a un concierto. No te excluyas si no sabes nada de Mentiras", aclaró la actriz. En el show, las cuatro se meten en el papel de su personaje para darle un toque especial a sus interpretaciones. Por lo tanto, quienes ya conocen el proyecto entenderán el "chiste local"; no obstante, es un show para todo tipo de público.

El escenario es 360°, por lo cual, desde cualquier lugar, los asistentes tendrán buena vista. Las zonas están bautizadas como los personajes, y las que ya están agotadas son Daniela y Dulce. Aún hay boletos de Yuri (880 pesos) y Lupita (1,650 pesos). Se adquieren en Newticket.

"En el teatro la gente sí canta, pero se modera poco, aquí el que no cante lo vamos a sacar", bromeó la entrevistada, para ejemplificar la libertad que tendrá el público. Podrán dejarse llevar e interpretar visceralmente cada tema.

Paola destacó el trabajo de Lucía, Paloma y María Elisa. "No hay otra persona como ellas. Poner el personaje en el cuerpo de cada quien es contar la historia de manera diferente". Su pasión enriquece cada presentación.

"Lupita" exhortó a los laguneros a aprovechar la oportunidad, debido a que no será tan fácil que vuelvan a esta tierra por la alta demanda de conciertos y funciones que hay actualmente en todo el país.