Esteban Villegas aseguró que se reunirá con Mando Especial este martes; Se comunicó con García Harfuch

Mañana martes se realizará, de acuerdo con lo que informó el Gobernador del Estado el pasado viernes en la capital de Durango, Esteban Villegas, una reunión con el Mando Especial por el tema de la inseguridad que hay en La Laguna.

"Vamos a tener una reunión el martes con el Mando Especial. Estamos bien pendientes de ese tema y cualquier tema que esté pasando. Lo vamos a solucionar yo mando el mensaje a la Comarca Lagunera de que qué bueno que lo hagan de manera pública, porque es lo que nosotros a veces les pedimos, oigan denuncien porque si no denuncian es como una plática entre nosotros y no pasa nada. No nos dan armas o dientes para nosotros poder actuar con esto que están haciendo", dijo el gobernador el pasado 25 de Noviembre.