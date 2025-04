Este sería el próximo entrenador de Rayados según Faitelson

Tras vencer al América, Rayados se enfrentará a Club León este domingo, en busca de una victoria que les asegure el pase directo a la Liguilla del Clausura 2025. Si no logran el resultado, Monterrey deberá disputar el Play-In.

Pero más allá del resultado deportivo, el futuro de Martín Demichelis al frente del equipo parece estar definido.

Los cuestionamientos al funcionamiento del equipo, los resultados irregulares y la tensión generada por el conflicto con Sergio Canales han debilitado su posición. Así lo afirmó el periodista David Faitelson, quien asegura que el ciclo del técnico argentino está cerca de llegar a su fin.

Aunque Martín Demichelis aún tiene un pequeño margen para revertir su situación, su permanencia en el banquillo de Rayados parece depender casi exclusivamente de una improbable coronación en el Clausura 2025. Sin embargo, los pronósticos no juegan a su favor.

Actualmente, Monterrey se ubica en la octava posición de la tabla con 25 puntos, lo que le da derecho a disputar el Play-In. Para evitar esa instancia y avanzar directamente a la Liguilla, necesita vencer con autoridad a León en la última jornada. Pero eso no es todo: también requiere que Pachuca y Necaxa pierdan sus respectivos encuentros ante Atlético San Luis y Club Puebla.

Según Faitelson, Rayados ya tendría todo listo con Julen Lopetegui: “El español dirigirá a los Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes de este verano. Ya hay un acuerdo con Demichelis para finiquitar su contrato al término de la participación del equipo en el torneo, ya sea en Liguilla o en Play-In”, señaló durante su programa Faitelson Sin Censura.

El nombre de Lopetegui ha estado sonando desde hace semanas como posible relevo, y según el propio Faitelson, solo un escenario podría frenar su llegada: que Rayados se corone campeón del Clausura 2025.

“El equipo no convence. Es el actual subcampeón y sí, le ganó al América, pero sigue siendo frío, poco trascendente, y los aficionados están cansados, lo han expresado con mantas alrededor del estadio”, comentó el periodista. “¿Qué pasaría si Monterrey sale campeón? No lo veo posible. No veo a este Monterrey levantando el título”, concluyó.