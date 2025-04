Sergio Canales rompe el silencio sobre su pelea con Martín Demichelis

Sergio Canales publicó un video en redes sociales confirmando lo sucedido con Martín Demichelis.

En días pasados, una polémica se hizo presente en la plantilla de Monterrey luego de que se diera a conocer que el mediocampista español, Sergio Canales, y el entrenador de Rayados, Martín Demichelis, tuvieron una fuerte discusión en uno de los entrenamientos del conjunto regio.

La razón deriva de que Canales no estuvo de acuerdo con la estrategia propuesta por Demichelis que utilizarían en contra de Chivas para la jornada 14, por lo que en un arranque de furia el español abandonó el entrenamiento y de paso pateó una puerta de vidrio que lo hirió provocándole una sutura de 10 puntos.

En un video con una duración de poco más de un minuto, el mediocampista español aseguró que no se arrepiente de lo que hizo y calificó la situación como una "charla grupal intensa y constructiva", confirmó la lesión que requirió sutura y de paso resaltó su compromiso con la institución regia.