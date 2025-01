Este es el personaje de Dragon Ball que menos le gustaba a Akira Toriyama

No se puede negar el gran legado que dejó el mangaka Akira Toriyama con su trabajo, sobre todo con su más grande obra Dragon Ball, pues con más de 40 años de publicación, continúa posicionándose como una de las favoritas de millones, además de ser un producto sumamente rentable en el mercado.

Y es que no es sólo la trama con la que cuenta la historia de Dragon Ball la que ha cautivado a millones, sino sus queridos y memorables personajes. Desde su simpático protagonista hasta el villano más temible, es difícil que estos no se ganen el corazón de los espectadores.

Así como muchos fans, Akira Toriyama también tenía a sus personajes favoritos en Dragon Ball y aquellos que no le agradaban tanto.

Hace varios años el autor sorprendió al revelar quién era su personaje menos favorito en la obra y no es para menos, pues no pareciera que lo fuera gracias al gran desarrollo e importancia que tuvo en la historia.

Ese personaje es nada más y nada menos que Vegeta, el eterno rival de Goku y también uno de los más queridos por la audiencia.

Y es que en una entrevista realizada en 1995 para el recopilatorio 'Daizenshuu' (guía completa de personajes de Dragon Ball), confesó que su personaje menos favorito era el 'Príncipe Saiyajin', Vegeta, debido a que, aunque fuera muy útil, 'no le gustaba su carácter temperamental'.