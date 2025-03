Este es el personaje de Akira Toriyama que cambió la historia de Dragon Ball

El nombre del autor de mangas y creador del famoso Dragon Ball, Akira Toriyama, hizo eco este sábado al cumplirse un año de su fallecimiento.

Y es que la muerte de Toriyama pegó fuerte entre los fans del anime y el manga, sobre todo en aquellos fieles a Dragon Ball, pues sin haber concluido por completo su obra más famosa, abandonó este mundo a la edad de 68 años de edad.

Durante su carrera como mangaka y también mientras se realizaba la publicación del manga original de Dragon Ball, Akira Toriyama ofreció varias entrevistas a revistas, televisión y otros medios, resolviendo dudas sobre la famosa obra, así como entregando algunos datos y curiosidades interesantes sobre la historia y sus personajes.

Por ejemplo, un detalle importante revelado por el mismo Toriyama es la importancia de un personaje dentro de la historia y como éste cambió significativamente el curso de la trama.

Lo interesante es que no se trata del protagonista Goku ni tampoco de Vegeta o Gohan, los cuales han tenido bastante foco de atención a lo largo de diversas temporadas.

Se trata nada más y nada menos que de Trunks, pero no el Trunks de la línea original, sino aquel que viene del futuro.

Y es que al finalizar la saga de Freezer, una de las más relevantes en la historia, aparece un 'guerrero misterioso' que, de hecho, es quien le da el golpe final al villano en turno, cortándolo en dos con su espada.

Trunks aparece frente a Goku y compañía no sólo para advertirles sobre un poderoso mal que aqueja a la Tierra y sus habitantes, sino para revelarles que viene del futuro y que es nada más y nada menos que el hijo de Vegeta y Bulma.

Una entrevista realizada a los editores del manga con los que trabajaba Akira Toriyama durante la publicación de Dragon Ball en los años 90, reveló que cuando introdujo a Trunks del futuro 'no sabía qué hacer con él'.

Y es que tal como Toriyama lo comentó en diversas ocasiones, muchos puntos y detalles de la historia no estaban planificados, por lo que cuando llegó Trunks no tenía exactamente una idea clara sobre qué hacer con él y el desarrollo que tendría, además de la justificación para que éste viajara del futuro al pasado.

"Cuando Trunks apareció por primera vez, eliminando sin esfuerzo a Freezer, nadie, ni siquiera Toriyama, había decidido aún exactamente quién era. No había un plan a largo plazo para que fuera el hijo de Vegeta y Bulma. Fue solo más tarde que Toriyama hizo esta conexión y declaró: "Bien, Bulma se casa con Vegeta". Para los editores, esto fue una completa conmoción. Hasta ese momento, Bulma no había demostrado ningún interés particular en Vegeta, por lo que la revelación de que tendrían un hijo los dejó atónitos. Algunos sugerían que la relación debería explicarse con más detalle, pero Toriyama, en su estilo espontáneo habitual, le quitó el rasgo con un casual "eh, más o menos". Ésa era su filosofía: no planificar demasiado, introducir ideas de repente y si algo se volviera incómodo o aburrido, cambiarlo en el momento. Su objetivo siempre fue sorprender al lector y al mismo tiempo hacer su propia obra lo más simple posible", declaró uno de los editores de Toriyama.