Estados Unidos suspende entrada de exportaciones de ganado mexicano por plaga de gusano barrenador

Este domingo, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins anunció hoy la suspensión de entrada de importaciones de ganado vivo al país a través de los puertos de entrada en la frontera sur con México debido al avance del gusano barrenador.

La acción tomada hoy se hace con carácter de efecto inmediato.

El Departamento de Agricultura señaló que se ha detectado la plaga en estados como Oaxaca y Veracruz. Esto pese a los esfuerzos conjuntos entre ambos países para erradicar la plaga y el impacto económico que tendrá, ya que se consideró “inaceptable” el avance del gusano , haciendo un llamado a tomar acciones adicionales para frenar el avance de esta “mortal y parasitaria mosca”

El cierre de la frontera aplicará al ganado nacional y al que haya transitado por México, permaneciendo por un mes hasta que se considere se logró contener la plaga. La revisión inicial será por dos semanas.

El gobierno de Estados Unidos afirmó que se ha estado en comunicación diaria para discutir cómo se puede construir sobre el buen trabajo que se ha logrado para mejorar la estrategia hacia la erradicación . El ganado que estuviera en espera por ingresar será procesado bajo una inspección para asegurar que no cargue con la plaga.

“Esto no es por políticas o un castigo a México, más bien es sobre alimentación y seguridad animal”, afirmó la secretaria.

Agregando que el primer caso fue detectado por Estados Unidos en noviembre de 2024, advirtiendo que el gusano barrenador puede infestar al ganado, mascotas, vida silvestre, ocasionalmente aves y en casos raros personas.