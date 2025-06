Esperan obreros de AHMSA reactivación antes de que concluya 2025

Obreros sindicalizados de Altos Hornos de México (AHMSA) se mantienen firmes en la vigilancia de la puerta 4 de la siderúrgica para evitar la salida de equipos o materiales clave. En tanto confían en que el proceso de venta culmine antes de terminar el año y permita el reinicio de operaciones y el pago de sus salarios. Así lo afirmó Rolando Rodríguez Reyna, representante de un grupo de trabajadores sindicalizados en resistencia.

El obrero indicó que, pese a los meses transcurridos sin ingresos, los obreros mantienen su postura de resguardo como medida para garantizar que el patrimonio industrial de la empresa se conserve intacto y sea aprovechado por los nuevos inversionistas que adquieran la planta.

“Seguimos firmes para que no haya nada que salga de la empresa que nos pueda afectar en la productividad”, expresó el obrero, quien participa activamente en la vigilancia de los accesos al complejo siderúrgico.

El líder sindical aseguró que han recibido información extraoficial de que el avalúo ya fue concluido por el síndico del concurso mercantil y que la subasta pública del conglomerado está por ser lanzada oficialmente. Afirmó que ya hay posibles compradores interesados en AHMSA, los cuales estarían dispuestos a asumir los pasivos laborales y reactivar las operaciones industriales.

“Ya hay posibles tiradores que quieren la empresa y que sí están dispuestos a entrarle”, afirmó Rodríguez. Añadió que para los trabajadores lo más importante no es solo recibir los salarios y finiquitos atrasados, sino que la compañía vuelva a producir acero y a generar empleo.

Actualmente, AHMSA se encuentra en proceso de liquidación por la vía del concurso mercantil, tras más de un año de inactividad industrial, lo que ha provocado el despido masivo y adeudo de prestaciones a miles de empleados directos y proveedores.

Confían en que subasta ocurra en próximos meses

El representante obrero dijo que aunque no se les ha proporcionado una fecha oficial, tienen la esperanza de que la subasta y el cambio de propietario no se extiendan más allá de tres meses. “Me gustaría que ya fuera este mes, pero no creo que sea posible. Aun así, descartamos que esto se brinque al próximo año”, sostuvo.

De acuerdo con Rodríguez, el punto crítico ya fue superado, y ahora solo se están afinando detalles financieros y legales en torno al valor final de la empresa para concretar la venta. “Ya pasó el tiempo suficiente, deben estar por finiquitar cuánto va a costar la empresa. Total, es nada más cuestión de dineros”.

Reiteró que lo esencial en este proceso es la recuperación del empleo formal para los habitantes de la Región Centro de Coahuila, donde la paralización de AHMSA ha afectado a más de 17 mil familias, según estimaciones sindicales y empresariales.

Llamado a la resistencia y a la esperanza

En su mensaje final, Rodríguez Reyna exhortó a los trabajadores a mantener la resistencia pacífica en los accesos a la empresa y a conservar la esperanza en que el desenlace del concurso mercantil traerá consigo justicia laboral.

“Que la gente aguante. La idea primordial de un concurso mercantil es que se rescate la fuente de empleo y que se nos paguen los salarios y finiquitos”, dijo.

Concluyó señalando que, aunque desconocen con precisión cuál será el mecanismo para el pago de las deudas laborales, confían en que el resultado sea favorable. “Más peor ya no nos puede ir”, sentenció.

El movimiento de resguardo de puerta 4 forma parte de las acciones organizadas por los obreros activos y extrabajadores para impedir que la infraestructura de AHMSA sea desmantelada mientras se define el futuro legal de la siderúrgica. La comunidad de Monclova y Frontera continúa a la expectativa de una resolución definitiva que permita revertir el colapso industrial que desde hace más de un año afecta a la región.