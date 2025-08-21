Deportes Lucha libre Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Julio César Chávez Jr. Leagues Cup

Esperan luchas de rivalidades esta noche en la Arena Tony Arellano

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

Las grandes rivalidades de la Clase Élite en la lucha libre lagunera, se reencontrarán esta noche sobre el ring de la Arena Coliseo de Tony Arellano, donde a partir de las 20:45 horas se celebrará una magna función con cinco combates de grueso calibre.

LAS LUCHAS

En la lucha súper estrella de la noche, el imponente Turbo hará equipo con “El Pibe Chorro” Charly Montana y con “El Comandante del Aire” Árabe Junior, para enfrentar al sanguinario Hijo del Enfermero, en conjunto con el inigualable “Justin Vocho” V – 57 y con “El Niño de Oro” Rey Insólito. Para el turno semifinal, se tiene preparada una batalla de relevos australianos: el poderoso Rayo Dorado, junto al “Monstruo del Ring” Radamantis y el imparable Kingperio, se las verán con el habilidoso Relámpago, junto a Royer Boy y Macros junior, en una contienda que promete emociones hasta que suene la campanada final.

Habrá, además, un match relámpago de Amazonas, en el que Raven intercambiará llaves y candados con la Reina del Sur, en una rivalidad explosiva, mientras que en relevos australianos, Discípulo, Guerrero Lagunero y Vengador Celestial enfrentarán a Borrego Salvaje, Columbus e Imperio junior.

