Esperan identificación de al menos ocho mineros de Pasta de Conchos: Laura Velázquez Alzúa

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), estuvo en la región carbonífera del estado de Coahuila, con la finalidad de dar continuidad a la reunión de las familias de los mineros de la mina Pasta de Conchos.

Donde dio a conocer que esperan que en alrededor de 15 días, se pueda identificar los restos de al menos ocho mineros; recordando que ya se han identificados a dos y un tercero esta pendiente.

Y es que, durante el pasado lunes se llevó a cabo una reunión con las familias de las víctimas de la mina El Pinabete, que se localiza en el municipio de Sabinas, Coahuila.

Lo anterior, para dar continuidad a las indicaciones de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, por lo cual estarán cada 15 días para darles a conocer a los familiares de los mineros de Pasta de Conchos, el informe de los avances, el seguimiento, todos los indicios y hallazgos, así como atender las demandas ciudadanas.

La funcionaria federal manifestó que ha sido un trabajo muy relevante como cerró el 2024 y se arranca el 2025 con muy buenas noticias, al referir que se han encontrado diversos hallazgos biológicos y no biológicos.

"Estuvo presente la Fiscalía General de la República, quienes han estado presentes casi de manera permanente aquí en Pasta, porque han encontrado de manera permanente hallazgos; entonces, ahorita es un momento muy importante, están evaluando y además investigando de qué se trata, de cuántas personas, pero lo más importante es que hay hallazgos", indicó la funcionaria federal.

Aunque aseguró que no es posible mencionar un número, porque aún no hay identificaciones precisas, indicó que podrían decir que al menos son ocho, pero no tienen la precisión hasta que sean identificados estos restos óseos que ya fueron recuperados.

La titular de la CNPC recordó que dicha reunión con las familias de los mineros de Pasta de Conchos, van encaminadas a informar sobre los avances del Plan Integral de Reparación y Justicia en Pasta de Conchos.

Por lo que detalló que se les dio a conocer que en la lumbrera I, de 220 metros que se tienen que explorar, ya hay un avance del 24 por ciento; lo que representa que falta 166 metros por explorar.

Mientras que, en lo que corresponde a la Lumbrera II, se tienen que explorar 70 metros y hay una avance del 84 por ciento y faltan por explorar 11 metros.

En el caso de las rampas, estableció que hay un avance general de ambas rampas del 12 por ciento de los 523 metros y faltan 459 metros, indicó la funcionaria federal.