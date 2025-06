Espera infecunda

ayo: La tormenta». Los periódicos de Grupo Reforma caracterizaron así el octavo mes de Gobierno de Claudia Sheinbaum. La idea era, quizá, dar a entender que -¡por fin!- el país se le empezaba a ir de las manos a la presidenta. Aliento para quienes esperan el fracaso de la 4T para justificar el propio. La sección Forma y Fondo enumera las borrascas del mes donde la aprobación de Sheinbaum subió al 83%, de acuerdo con la encuesta de W Radio, Enkoll y El País. La retahíla, algo forzada, incluye el choque del Buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn de Nueva York, en el cual murieron los cadetes América Sánchez y Adal Maldonado. Quienes se apresuraron a culpar al Gobierno fallaron, pues el encargado de maniobrar la embarcación en el río Este era un piloto asignado por el Gobierno de la «Gran Manzana».

«La presión de Trump» (como es bautizada una de las tempestades iniciadas en enero, no a partir de mayo) menciona momentos ríspidos en la relación entre ambos jefes de Estado. El 4 de mayo, «a bordo del Air Force One, Trump aseguró que Sheinbaum tiene tanto miedo a los carteles de la droga, que "ni siquiera piensa con claridad». La nota aclara que «a pesar de la dureza en las declaraciones, la mandataria se negó a confrontarse públicamente». Una pesquisa previa de Enkoll señala que esa actitud es valorada por la mayoría de los mexicanos, y una de las razones por las cuales mejoró en las encuestas.

«Impacto en tiempo real» habla de la tensión en Palacio Nacional, durante la rueda de prensa del 21 de mayo, tras el atentado contra Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, alcaldesa de Ciudad de México. «Cuando se le preguntó (a la presidenta) que ocurría, ella pidió tiempo para confirmar los reportes recibidos. Sin embargo, su rostro ya no era el mismo. Tampoco lo era su voz, que se escuchaba bajito y casi cortada en algunas intervenciones». Sobre la movilización y bloqueos de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), el texto dice: «En un hecho sin precedentes, que no se registró en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, todos los accesos al recinto (Palacio Nacional) quedaron bajo el control de los manifestantes (quienes amagaron con boicotear la mañanera). Visiblemente molesta (Sheinbaum), se refirió a la protesta como una provocación y, aunque advirtió que el Gobierno federal no responderá con represión, redujo el nivel de la interlocución con la CNTE».

Otras tormentas de mayo, según Reforma, fueron: La «cuestionada elección judicial» del 1 de junio; la «crisis morenista» tras el Consejo Nacional de Morena y los desplantes de líderes y autoridades de ese partido. Entre ellos, el senador Gerardo Fernández Noroña, quien recibió una disculpa pública de Carlos Valenzuela por haberlo injuriado el 20 de septiembre de 2024 en el aeropuerto de Ciudad de México. «Llueve sobre mojado» narra «problemas, polémicas y escándalos que ha enfrentado la presidenta: Crisis infinita en Pemex»; «ejecución de héroe» (Iván Morales Corrales, agente de la Policía Federal, quien, después de haber sobrevivido a un ataque atribuido al Cartel Jalisco Nueva Generación, fue asesinado junto con su esposa); y «Pleito con Zedillo» (por la elección judicial).

El capítulo inicial cuenta también del retiro de la visa de Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; del impuesto a las remesas; la declaración de carteles mexicanos como organizaciones terroristas y otros temas. La tormenta la completan lluvias que van y vienen: fallas en el sistema de salud, violencia en Jalisco... Mayo no fue quizá el mejor mes de la presidenta Sheinbaum. Conflictos siempre existirán. La forma de afrontarlos marca la diferencia. Algunos presidentes se evadían y recurrían al alcohol o bien a los calmantes.