Espera Attolini que ASE informe sobre cuentas públicas de Román Cepeda

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó de manera unánime una proposición presentada por el diputado local Antonio Attolini Murra, que solicita a la Auditoría Superior del Estado (ASE) un informe detallado sobre las acciones emprendidas en relación con observaciones no solventadas en las cuentas públicas 2022 y 2023 del municipio de Torreón, por un monto superior a los 531 millones de pesos.

De acuerdo con el legislador, el exhorto responde a inquietudes ciudadanas ante posibles actos de corrupción y mala administración en el manejo de recursos municipales. Attolini explicó que las cifras provienen de informes de la ASE, los cuales señalan presuntas irregularidades detectadas en auditorías practicadas en los dos últimos años.

“El Ayuntamiento de Torreón ha sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría que involucran deficiencias en obras públicas, irregularidades en contrataciones y pagos injustificados”, detalló Attolini en su intervención.

El total no solventado asciende a $531,131,972.42 pesos, distribuidos de la siguiente forma:

2022: $181,502,288.57

2023: $349,629,683.85

Entre los conceptos observados destacan el incumplimiento a la Ley de Adquisiciones: $249.4 millones; sueldos sin justificación: $93.8 millones; obras con deficiencias técnicas: $39.2 millones; así como CFDI cancelados o con alteraciones: $26.6 millones.

El exhorto aprobado también busca esclarecer si estas irregularidades han derivado en denuncias formales ante la Fiscalía. Según el diputado, a través de su portal ciudadano se recibió de manera anónima la imagen de documentos que aparentan ser carátulas de denuncias interpuestas por la ASE contra el Ayuntamiento, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre acciones penales concretas.

“Queremos saber qué se ha hecho con estos hallazgos. Si ya hay responsables identificados, que se diga. Y si no, también se debe explicar por qué no ha habido avances; la transparencia no es una opción; es una obligación”, concluyó.