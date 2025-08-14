Escritores Iliana Olmedo y Vicente Alfonso ofrecerán taller en la librería El Astillero

Los reconocidos escritores Iliana Olmedo (Ciudad de México, 1975) y Vicente Alfonso (Torreón, 1977) ofrecerán un taller de redacción literaria los días 22 y 23 de agosto, esto en la librería El Astillero, ubicada al interior de Casa Juárez (avenida Juárez y calle Degollado), en el centro de Torreón.

Bajo el nombre de “Taller en Primera Persona”, el breve curso teórico-práctico propone narrar en primera voz hechos que le sucedieron al redactor o de los cuales fue testigo. Para ello, los maestros emplearán ejemplos de grandes obras del género, mismas que permitirán mostrar las herramientas narrativas del Yo.

Desde el diario personal y la autobiografía, hasta la diatriba política, dando paso ante géneros como la crónica y el testimonio, el taller también abordará este campo con algunos otros géneros con quienes comparte frontera como la autoficción y el ensayo personal.

Según informó la librería El Astillero, el Taller en Primera Persona constará de dos sesiones divididas en tres horas cada una. El viernes 22 de agosto de 17:00 a 20:00 horas, y el sábado 23 de 10:00 a 13:00 horas.

El precio del taller es de $600 pesos por persona y se dispone el WhatsApp 871 670 4984 para mayores informes.

Cabe señalar que tanto Iliana Olmedo como Vicente Alfonso son miembros del Sistema Nacional de Creadores del Arte.

PRESENTARÁ NUEVA NOVELA

En el marco de la visita de Vicente Alfonso a su tierra natal, el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) informó a través de sus redes sociales que el escritor lagunero presentará su nueva novela La noche de las reinas (Alfaguara, 2025) el próximo martes 26 de agosto, en punto de las 19:00 horas, en el Museo de la Moneda, ubicado en el edificio del Banco de México.

La entrada al evento será gratuita y se contará con los comentarios de la periodista Adriana Vargas y el escritor Óscar Bonilla.