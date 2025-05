Escritor español Eduardo Mendoza, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025

El escritor español Eduardo Mendoza, galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, destacó que ha dedicado la vida a lo que más le gusta y ahora que ha recibido un galardón "tan especial" se declara "un hombre feliz".

"Necesito tiempo para encontrar las palabras justas. Emocionado, honrado y agradecido me parecen adecuadas, pero obvias. He dedicado toda la vida a lo que más me gusta y ahora recibo este premio tan especial. Soy un hombre feliz", expresó en unas declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias.

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 decidió distinguirle por su "decisiva aportación" a las letras en lengua española del último medio siglo y por haberse convertido en "un proveedor de felicidad para los lectores".

Para el jurado, presidido por el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, la obra de Mendoza es "un conjunto de novelas que combinan la voluntad de innovación con la capacidad de llegar a un público muy amplio y que gozan de extenso reconocimiento internacional".

La "prosa clara" de Mendoza "engloba tanto el lenguaje popular como los cultismos más inesperados" y "en sus libros sobresalen el sentido del humor y la visión desenfadada y humanista de la existencia", detalla el acta.

Mendoza (Barcelona, 1943) toma el relevo como premiado en esta categoría de la poeta, prosista, ensayista y periodista rumana Ana Blandiana.