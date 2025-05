Pensiones del Bienestar: ¿Se puede recibir dinero de dos programas al mismo tiempo?

Tener 65 años de edad y además presentar alguna discapacidad, no hace acreedora a una persona de una doble pensión que entrega el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Bienestar.

Esto es, si una persona presenta alguna discapacidad y cuenta con 0 hasta los 29 años de edad, en el caso de Coahuila y Durango, podrán entrar al padrón de beneficiarios de la Pensión de Personas con Discapacidad, que entrega 3 mil 200 pesos de forma bimestral.

Pero en el caso de 24 estados que ya firmaron el convenio con el Gobierno Federal para extender la edad de las personas beneficiadas, las personas con discapacidad, se encuentran cubiertas desde los 0 hasta los 65 años, edad a la que ingresarán de forma automática a la Pensión de Adultos Mayores, que actualmente entrega 6 mil 200 pesos de forma bimestral.

Pero en el caso de Coahuila y Durango, las personas que integran el padrón de personas con discapacidad, salen del mismo a los 30 años de edad, para esperar a cumplir la edad para sumarse a la Pensión de Adultos Mayores, es decir, deberán de esperar cerca de 24 años para poder recibir la pensión . Esto en caso de que los Gobiernos de ambas entidades, no firmen el convenio de colaboración, con el que habrán de participar en pensionar a los beneficiarios de los 30 a los 65 años de edad.

En el caso de las mujeres, podrán inscribirse a la Pensión de Mujeres Bienestar a partir de los 63 años de edad, y solo en los casos de las zonas indígenas, podrán hacerlo a partir de los 60 años de edad. Las beneficiarias de dicho programa, ingresarán a la Pensión de Adultos Mayores una vez que cumplan los 65 años.

Las beneficiarias de la Pensión para Mujeres Bienestar, que se puso en marcha a partir de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, reciben de manera bimestral la cantidad de 3 mil pesos.

