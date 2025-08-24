Es oficial: Gaza, en hambruna genocida: y el mundo… nada

Empiezo por asentar esto de manera rotunda: lo de Hamas contra Israel ha sido y es terrorismo. Cuando inició el actual conflicto, Hamas asesinó a alrededor de mil 200 personas inocentes (israelíes de todas las edades), secuestró a 250, y todavía tiene al menos a 20 rehenes en su poder. Todo eso, más las vejaciones y torturas infligidas a quienes capturó, son actos repudiables e inadmisibles. Quien no lo manifieste con claridad procede muy mal porque fomenta, con su complicidad silenciosa, que eso se repita: al paso de los años, las historias de terror tienden a ocurrir de nuevo en los conflictos armados.

Ahora bien, lo que ejecutan el primer ministro Benjamín Netanyahu y su gobierno contra el pueblo palestino es una política de Estado de exterminio. Como lo teclee aquí en junio pasado, y lo hicieron otros periodistas y escritores en el mundo durante ese mes, ya no puede haber ambigüedades en esta tragedia humanitaria: es un genocidio lo que se perpetra contra Palestina.

Veamos los hechos más recientes dados a conocer este viernes…

Como dice la cabeza de esta columna, la hambruna ya es oficial en la franja de Gaza. No se trata de la opinión de los medios internacionales ni de "propaganda de enemigos de Israel", como se afirma en Tel Aviv o Jerusalén: la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, sistema internacional (con sede en Roma) apoyado por la ONU, que evalúa la situación en el mundo, publicó ayer un nuevo informe que confirma lo que todos sabíamos desde hace semanas: que hay una situación de hambruna en Gaza.

Ese documento llevó a Naciones Unidas a declarar oficialmente la hambruna en la franja. Leo en el diario español "El País" que se trata de una decisión que se ha tomado únicamente en tres ocasiones desde la creación de este sistema hace más de 20 años, en 2004: ocurrió en 2011 en Somalia, en 2017 en Sudán del Sur, y en 2024 en Sudán. "Esta es, además, la primera vez que se declara fuera de África", precisa el periódico.

Los expertos de la ONU subrayan que esas personas se encuentran en una situación "catastrófica". ¿Qué cosa puede ser más catastrófica que morir de hambre? ¿Qué puede ser más catastrófico que tus seres amados (incluyendo niñas, niños, bebés y ancianos) yazcan desnutridos hasta la muerte?

Ante los bloqueos a la ayuda alimenticia para Gaza de parte de Israel, el director de la OMS, Tedros Adhanom, tuiteó: "Esta desnutrición generalizada, causada por el hombre, implica que incluso enfermedades comunes y generalmente leves, como la diarrea, se están volviendo mortales, especialmente para los niños".

El responsable de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, advirtió que las muertes por hambre son criminales. "Es un crimen de guerra usar el hambre como método de guerra y las muertes resultantes pueden ser consideradas como el crimen de guerra de asesinatos intencionados", dijo.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tuiteó que lo de Gaza es un desastre provocado por el hombre, una inmoralidad y un fracaso de la humanidad en sí misma.

"La hambruna no solo se trata de alimento, es el colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana".

Palabras y más palabras de muchos países y organizaciones este viernes y desde hace meses, pero lo cierto es que el mundo no hace nada concreto para impedir esta barbarie. Al paso de los años toda la comunidad internacional de hoy será severamente juzgada por esta imperdonable omisión que raya en la complicidad absoluta.

O que las señoras y señores líderes del mundo vayan a ras de suelo a explicarles su inacción y su verborrea a las madres gazatíes que cada semana ven morir de hambre a sus niñas y niños famélicos. Qué vergüenza para eso que pomposamente llamamos "humanidad".