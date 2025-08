¿Es la liberación de Israel Vallarta una cortina de humo? Niega acuerdos políticos con el gobierno

Tras casi 20 años de prisión, Israel Vallarta rechazó categóricamente que su reciente liberación sea parte de una estrategia o "cortina de humo" por parte del gobierno para desviar la atención de temas sensibles.

En una entrevista con el programa Aristegui en Vivo, Vallarta negó haber sido parte de algún acuerdo político o maniobra mediática para su salida del penal del Altiplano.

Una jueza federal absolvió al presunto líder de la banda de secuestradores 'Los Zodiaco'

Vallarta desmintió las versiones que sugieren que su liberación podría ser utilizada para dejar de hablar de casos como el de Hernán Bermúdez y Adán Augusto López.

"No, no, definitivamente yo lo niego categóricamente", afirmó. Aseguró que a lo largo de todo el proceso, ni él ni su familia recibieron ningún tipo de ofrecimiento o condición por parte de las autoridades.

"Jamás ha habido un acercamiento ni una sugerencia respecto a que 'hoy te vamos a liberar, pero vas a hacer absolutamente nada'", precisó.

El ahora exrecluso enfatizó que no tiene filiación política ni busca un protagonismo público. "Yo no quiero ser presidente, yo no soy el siguiente Nelson Mandela, tampoco soy Mahatma Gandhi ni mucho menos, yo no vengo a cambiar el mundo", declaró.

Finalmente, Israel Vallarta señaló que su único propósito en esta nueva etapa de su vida es aportar a la lucha contra las injusticias, sin pretender convertirse en una figura pública.

Un juez federal determinó que ya no hay pruebas tanto de la Fiscalía como del acusado que desahogar

¿Quién es y qué hizo Israel Vallarta?

Israel Vallarta Cisneros fue un empresario y comerciante, que nació el 16 de julio de 1970 en la Ciudad de México. Su nombre se volvió central en uno de los casos judiciales más polémicos de la historia reciente de México.

El 8 de diciembre de 2005, Vallarta fue detenido junto a su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en un operativo de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que estaba bajo el mando de Genaro García Luna.

Al día siguiente de su detención, un noticiario matutino conducido por Carlos Loret de Mola transmitió un operativo que culminó con la supuesta captura de Vallarta y Cassez y la liberación de tres víctimas.

Sin embargo, días después, las autoridades federales reconocieron que la detención había sido un montaje mediático a petición de los medios de comunicación. En realidad, Vallarta y Cassez habían sido detenidos horas antes y, según denuncias, habían sido víctimas de tortura.

Tras su detención, Israel Vallarta pasó casi 20 años en prisión preventiva sin ser sentenciado, en un proceso legal marcado por acusaciones de tortura, montaje mediático y múltiples violaciones al debido proceso.

Israel Vallarta fue capturado en 2005 y cerca de 20 años después fue liberado