Es 'fake' descenso de temperaturas en Coahuila de hasta –8 grados

El Subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Francisco Martínez Ávalos, aclaró que la información que circula en redes sociales sobre un descenso de temperaturas de hasta -8 grados Celsius a partir del 20 de enero en varios municipios del Estado es completamente falsa.

Martínez Ávalos explicó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emite pronósticos con una vigencia de cuatro días, por lo que aún no es posible saber con certeza el clima para el 20 de enero y los días posteriores.

Aclaró que, aunque es cierto que aún se esperan frentes fríos debido al invierno, el SMN no ha dado detalles específicos sobre días con temperaturas extremas.

“El SMN es la fuente oficial de información y, por lo tanto, es a ellos a quienes deben consultar los ciudadanos para conocer los pronósticos. Las alertas y los pronósticos que se comparten en redes sociales muchas veces no están basados en fuentes confiables, por eso recomendamos verificar la información oficial”, comentó el Subsecretario.

Asimismo, Martínez Ávalos señaló que el clima en los próximos días no será tan extremo como se ha rumoreado. “No se prevé ninguna alerta de temperaturas extremadamente bajas en los próximos tres días. De hecho, se espera que el clima mejore. Aunque es posible que las temperaturas bajen a -1 o -2 grados Celsius, no se alcanzarán los niveles mencionados en estas informaciones erróneas", agregó.

Por último, hizo un llamado a la población para que no se deje influenciar por rumores o información no verificada. "Las redes sociales a menudo viralizan noticias que no siempre son ciertas. Por eso es fundamental obtener la información directamente de las fuentes oficiales", concluyó.