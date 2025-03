Erick Rubín reveló que fue víctima de varios secuestros

A pesar de haberse consolidado como uno de los cantantes más talentosos y reconocidos de la industria musical, el exintegrante de ‘Timbiriche’ dejó en claro que su trayectoria no ha estado exenta de desafíos.

En medio del podcast de Melo Montoya, el cantante mexicano contó sobre algunos aspectos de su vida, desde su vida con la banda Timbiriche y sus relaciones amorosas, pero lo que más causó revuelo fue la revelación de algunos secuestros que vivió, conto los momentos de terror que vivió cuando fue privado de su libertad.

El intérprete de 'Con todos menos contigo' contó en medio de podcast los terribles momentos que vivió al ser víctima de la inseguridad del país. Erik contó que no vivió un solo secuestro, sino que fue privado de su libertad varias veces, recordó que fue 'encapuchado' y golpeado.

“Me secuestraron varias veces. Una vez aquí en la Ciudad de México, llegando a mi casa del aeropuerto, así, literalmente, un coche se me cerró y llegaron como seis monitos, me encapucharon, me metieron y, a madra..., decían: ‘A ver, no la hagas de ped…’”, dijo Erik.