¿Andrea Legarreta ya superó a Erick Rubin y tiene nuevo romance?

La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, fue el centro de atención hace unos días tras volverse virales unas imágenes donde se la ve disfrutando del concierto de Alejandro Fernández en la Ciudad de México, acompañada de otro hombre.

El hombre en cuestión es Luis Carlos Origel, sobrino del periodista de espectáculos Pepillo Origel y colaborador del matutino que lleva más de 25 años al aire.

Los rumores comenzaron a surgir cuando Andrea compartió varias historias en las que aparece muy cercana a Origel, incluso cantando algunas de las icónicas canciones del "Potrillo".

De inmediato, los usuarios comenzaron a especular si él sería su nuevo interés amoroso, especialmente tras los recientes rumores sobre una posible boda entre su expareja Erick Rubí y Mónica Noguera.

Pocos días después de que la polémica comenzara, la actriz de Televisa finalmente aclaró si está considerando una nueva oportunidad en el amor.

Durante una entrevista con varios reporteros a las afueras de las instalaciones de Televisa San Ángel, Andrea Legarreta afirmó que aún no está lista para iniciar una nueva relación. Aclaró que Luis Carlos solo es un gran amigo de la familia y que no hay nada romántico entre ellos.

Sin embargo la actriz recalcó:

“A veces el amor te sorprende, no sabes con quién. A mí todavía no me ha pasado, ni tengo claro hacia dónde voy, porque no he salido con alguien con la intención de…” establecer una relación.