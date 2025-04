Entrevista a un Moctezuma de México (II)

En una interesante entrevista para el Diario ABC en España, Ituriel Moctezuma-ingeniero, divulgador histórico y orgulloso descendiente la Dinastía indígena de Moctezuma en México-continúa brindando disertación sobre el legado de su ancestro así como su congénita vinculación de su legado como parte esencial de la Hispanidad-integradora desde el origen, gracias a su riqueza multiétnica y racial más allá de la Península-bajo el planteamiento de un auténtico indigenismo que por su naturaleza misma refuta al falso indigenismo impuesto en México desde el poder político, más no desde la razón, bajo el populismo típico del régimen cardenista en la década de los treinta.

-Usted se presentó a las elecciones. ¿Qué pediría a España, si llegase a presidente?

Yo, como Moctezuma mexicano, si llegara a ser presidente de mi país, de inmediato restablecerá todo lazo roto dentro y fuera de México con el pueblo hispanoamericano. También pediría respetuosamente a España que le diera la oportunidad a un Moctezuma español para que fuera presidente España, porque los Moctezuma no somos una simple familia que vive en España y en México a la vez, los Moctezuma somos la historia viviente de España y de México. En nosotros está presente la sangre de todas la noblezas y antiguos linajes americanos e ibéricos. Entendemos mejor que muchos la importancia de mantener a España y México como aliados, pues son pueblos hermanos y son parte de la misma historia del mestizaje americano de los últimos cinco siglos.

Si los Moctezuma tuviéramos la oportunidad y el honor de gobernar España y México al mismo tiempo, estoy convencido que llegaría una edad dorada para Hispanoamérica. Convencidos de nuestro mestizaje, le demostraríamos al mundo que mexicanos y españoles somos más fuertes juntos que separados; tanto que, haciendo bien las cosas en lo económico y lo político y con el favor de nuestro Dios, más pronto que tarde, lograríamos que el grandísimo poderío Indohispano esté de vuelta al frente del liderazgo del mundo por el bien de la humanidad.

-¿Qué entiende por Hispanidad?

Para mí, la Hispanidad es el complemento de la Mexicanidad. La primera es el componente europeo y, la otra, el anahuaca o azteca de nuestra sociedad mestiza. Ambos conforman algo más grande y poderoso que llamo Indohispanidad.

-¿Hay más cosas que nos unen a ambos lados del Atlántico?, ¿o más que nos separan?

Todo lo que parece 'separar' a ibéricos y americanos en realidad nos une. Debemos entender que somos parte de una dualidad cultural y humana que no tiene por qué perder sus diferencias de uno y otro lado del Atlántico, sino solo armonizarlas y complementarlas. La clave es la humildad, tendernos mutuamente la mano derecha y poner la otra en el corazón. Reconocer que americanos e ibéricos nos debemos una segunda oportunidad para hacer mejor las cosas que nuestros respetables ancestros. Ya sabemos qué errores lamentables del pasado no debemos repetir, pero también, apoyados por ese mismo pasado, sabemos hasta dónde somos capaces de llegar juntos y el poder tremendo que representamos como bloque indohispano ante el mundo. Tenemos todo para recomenzar con el pie derecho. Hagámoslo ya. ¿Qué nos falta para dar el primer paso y recuperar nuestro imperio en común?, ¿valentía? Pues si de valientes se trata… ¡en México y España hay muchos! ¡Ánimo indohispanos!

-¿Qué opina de Hernán Cortés?

Hernán Cortés fue alguien a quien mi ancestro Moctezuma, en algún momento, llego a ver como un amigo y protegido suyo, y que el pueblo español, en gran parte, ve como un valeroso capitán. Eso para mí basta para estar en paz con él y con su memoria. Sé que Hernán Cortés también quería la unidad de reinos entre castellanos y mexicas, sin embargo, creo que no supo escoger bien a sus amigos y aliados políticos fuera de Tenochtitlan. Permitió interferir a personas equivocadas y con intereses egoístas en las negociaciones civilizadas que sostuvo con nuestro rey Moctezuma al inicio del encuentro. Cortés fue un sobreviviente de su tiempo, y su tiempo no fue una época cómoda y pacífica, sino dura y violenta. Él no se permitió ser menos que eso y, a fin de cuentas, lo comprendo.