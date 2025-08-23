Coahuila Gobierno de Coahuila Coahuila Monclova Ramos Arizpe AHMSA

Gobierno de Coahuila

Entregará Mejora Coahuila útiles escolares en septiembre

Entregará Mejora Coahuila útiles escolares en septiembre

Entregará Mejora Coahuila útiles escolares en septiembre

HILDA SEVILLA.-

Con la llegada del nuevo ciclo escolar, el Gobierno del Estado, a través del programa Mejora Coahuila, iniciará en septiembre una serie de acciones para apoyar a estudiantes de educación básica.

Entre las principales medidas destacan la entrega de útiles escolares, uniformes en zonas rurales y una campaña de vacunación, informó Gabriel Elizondo Pérez, titular del programa.

A partir de la primera semana de septiembre, se distribuirán 500 mil paquetes de útiles escolares en todas las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria: la logística contempla un despliegue coordinado con la Secretaría de Educación, que permitirá hacer la entrega directamente en cada plantel, en colaboración con personal directivo y docente.

“Estamos trabajando para que ningún estudiante comience el ciclo escolar sin lo esencial. En las zonas rurales, además del paquete escolar, incluiremos uniformes como un apoyo adicional para las familias”, indicó Elizondo Pérez.

Como parte de las novedades para este año, se pondrá en marcha una jornada de vacunación escolar, la cual se desarrollará paralelamente a la entrega de útiles.


Para ello, se enviarán notificaciones a padres y madres de familia, quienes deberán autorizar la aplicación de los biológicos: “Queremos que el regreso a clases sea seguro no solo en lo académico, sino también en lo sanitario”, señaló.


Asimismo, con el arranque del ciclo lectivo se activará el programa Mejora tu Escuela, que contempla trabajos de rehabilitación en infraestructura, mantenimiento y atención a necesidades particulares de cada institución.


Gabriel Elizondo subrayó que estas iniciativas buscan crear un entorno educativo más equitativo, funcional y saludable: “Nuestro objetivo es garantizar que las niñas, niños y adolescentes de Coahuila regresen a clases en condiciones dignas, sin carencias y en espacios adecuados”, concluyó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gobierno de Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Entregará Mejora Coahuila útiles escolares en septiembre


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408693

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx