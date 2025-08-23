Entregará Mejora Coahuila útiles escolares en septiembre

Con la llegada del nuevo ciclo escolar, el Gobierno del Estado, a través del programa Mejora Coahuila, iniciará en septiembre una serie de acciones para apoyar a estudiantes de educación básica.

Entre las principales medidas destacan la entrega de útiles escolares, uniformes en zonas rurales y una campaña de vacunación, informó Gabriel Elizondo Pérez, titular del programa.

A partir de la primera semana de septiembre, se distribuirán 500 mil paquetes de útiles escolares en todas las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria: la logística contempla un despliegue coordinado con la Secretaría de Educación, que permitirá hacer la entrega directamente en cada plantel, en colaboración con personal directivo y docente.

“Estamos trabajando para que ningún estudiante comience el ciclo escolar sin lo esencial. En las zonas rurales, además del paquete escolar, incluiremos uniformes como un apoyo adicional para las familias”, indicó Elizondo Pérez.

Como parte de las novedades para este año, se pondrá en marcha una jornada de vacunación escolar, la cual se desarrollará paralelamente a la entrega de útiles.

Para ello, se enviarán notificaciones a padres y madres de familia, quienes deberán autorizar la aplicación de los biológicos: “Queremos que el regreso a clases sea seguro no solo en lo académico, sino también en lo sanitario”, señaló.

Asimismo, con el arranque del ciclo lectivo se activará el programa Mejora tu Escuela, que contempla trabajos de rehabilitación en infraestructura, mantenimiento y atención a necesidades particulares de cada institución.

Gabriel Elizondo subrayó que estas iniciativas buscan crear un entorno educativo más equitativo, funcional y saludable: “Nuestro objetivo es garantizar que las niñas, niños y adolescentes de Coahuila regresen a clases en condiciones dignas, sin carencias y en espacios adecuados”, concluyó.