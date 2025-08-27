Entregan premios a participantes del concurso de dibujo “Quiero ser Bombero”

Con entusiasmo y creatividad, niñas y niños de nivel preescolar participaron en el concurso de dibujo “Quiero ser Bombero”, organizado por Bomberos Municipales y Protección Civil de San Pedro.

Durante la ceremonia de premiación, realizada en la Estación, los pequeños recibieron un reconocimiento especial por sus dibujos, en los que plasmaron la admiración y respeto hacia quienes diariamente arriesgan su vida para proteger a la comunidad.

El comandante de la corporación, Arnold García Niño, destacó que este concurso buscó despertar en la niñez valores como la solidaridad y el servicio.

Por su parte, Ricardo Ernesto Álvarez Fraustro, jefe de Protección Civil, agradeció a las familias y maestras por motivar a la niñez a participar en actividades que fortalecen la unión y la conciencia social.

Los dibujos fueron evaluados por la maestra Gabriela García, quien tomó en cuenta la creatividad y el apego al tema central.

Como premio, los ganadores recibieron una mochila para el próximo regreso a clases, gesto que simboliza el compromiso de seguir aprendiendo y soñando en grande.

Los ganadores fueron; Ángel Uziel Martínez Rodarte, Kristal Márquez, Leonardo Torres, José Rodolfo Fernández Ayala, José Miguel Rodríguez Hernández, Dámaris Ulloa González, Áxel Obregón, Roberto Carlos Esparza, Mily, Hanna Violeta Hernández Flores y Ángela Sofía Corona.