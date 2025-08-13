Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Entregan obra de rehabilitación de la Deportiva de San Pedro y arrancan programa de alumbrado

MARY VÁZQUEZ

En el municipio de San Pedro se inicio el programa “Iluminando el Alma de La Laguna” y se entregó la rehabilitación del campo de beisbol de la Unidad Deportiva Benito Juárez. Para el mejoramiento del espacio público se contó con el apoyo de los Dos Carnales.

Durante su mensaje, la presidenta municipal, Brenda Güereca Hernández resaltó que esta iniciativa contempla la instalación de más de 2,600 luminarias en colonias y ejidos, elevando significativamente la cobertura y seguridad en el municipio.

Agradeció de manera especial a la familia Quezada Mancha, y al grupo musical "Los Dos Carnales", por su valioso apoyo en la renovación del campo deportivo; “cuando sumamos esfuerzos, los resultados se multiplican para el bien de nuestra gente”.

Por su parte el encargado del Programa Mejora, Gabriel Elizondo Pérez reafirmó que el Gobierno Estatal mantiene un compromiso sólido con la salud, educación y seguridad de las familias coahuilenses, llevando beneficios tangibles a cada rincón de Coahuila.

El jefe de Alumbrado Público, Jacobo Babún Moreno, explicó que el programa permitirá alcanzar un 90 por ciento de efectividad en alumbrado público en su primer año de ejecución.


En el campo de la Unidad Deportiva; Benito Juárez se colocaron 18 luminarias nuevas, se rehabilitaron otras 18, y se instaló iluminación en techumbre, cafetería y estacionamiento; además, con el apoyo de la familia Quezada Mancha se realizaron trabajos de pintura, limpieza y mantenimiento integral, incluso en el evento se entregó un reconocimiento a los hermanos Pocho e Imanol.


Finalmente, Jimena Sánchez González, usuaria del espacio deportivo, agradeció las mejoras y destacó que estas acciones fomentarán el deporte y la sana convivencia en la comunidad.




               
               


               

               
               

               
               
               
Obras Públicas San Pedro Coahuila

               


