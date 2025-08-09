Torreón CONAGUA Transporte público Agua Saludable UJED IMSS

Entregan cascos de seguridad a motociclistas; suman 500 en lo que va de 2025

Con el objetivo es proteger a quienes se esfuerzan por conducir con responsabilidad

MARIA ELENA HOLGUIN

En lo que va de este año se han entregado 500 cascos de seguridad a motociclistas, como parte del programa Conduce Seguro que tiene como objetivo incidir en la reducción de riesgos en accidentes y fallecimientos por esta causa.

El director de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés informó que la entrega de estos artículos de protección se realiza en puntos estratégicos de la ciudad y bajo dos modalidades: intercambio o donación directa, en beneficio de quienes toman el curso de capacitación o que sus cascos presentan daños y no reúnen los requisitos mínimos de seguridad.

Se entrega el casco a quienes han tomado la capacitación, circulan con licencia y placas vigentes, y su unidad cumple con lo establecido por el reglamento. El objetivo es proteger a quienes se esfuerzan por conducir con responsabilidad.

Cuando los motociclistas ya cuentan con un casco, pero este ha cumplido su vida útil o presenta daños visibles, se hace el reemplazo por uno nuevo.

Además, se otorgan a quienes no cuentan con uno y utilizan la motocicleta como medio principal de transporte para trabajar.


Cabe destacar que los cascos deteriorados intercambiados son destruidos de manera inmediata para evitar riesgos posteriores.


Las entregas de cascos se han realizado en zonas de alta afluencia como el bulevar Laguna y Rodríguez Triana, la zona industrial del periférico Raúl López Sánchez, la antigua carretera a San Pedro y recientemente en el sector El Tajito, entre el mismo periférico y bulevar Constitución.


Esta estrategia integral de movilidad tiene como propósito fomentar una conducción segura y consciente, así como prevenir incidentes entre los usuarios de motocicleta, y en caso de que participen en un hecho vial, reducir considerablemente el riesgo para el conductor.


Con estas acciones, la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González refrenda su compromiso con la Seguridad Vial y el bienestar de la ciudadanía, pues impactan de manera directa y positiva en la movilidad urbana.


               
               


               

               
               

               
               
               
