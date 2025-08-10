Entregan cartillas de derechos a las mujeres

Con el propósito de que más ciudadanas conozcan, ejerzan y defiendan plenamente sus derechos fundamentales, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), en coordinación con el Instituto Estatal de las Mujeres, realizó recorridos en distintas zonas del municipio para entregar Cartillas de Derechos de las Mujeres.

Leticia Soto Soto, titular del IMM, destacó que estas cartillas incluyen información sobre temas esenciales como el derecho a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, a decidir sobre su cuerpo, a una vivienda digna, a la igualdad de oportunidades, a la participación comunitaria, así como los derechos de niñas, niños y adolescentes.

"Por indicaciones de la Presidenta Municipal, Leticia Herrera Ale, el Instituto Municipal de la Mujer en Gómez Palacio continúa, y continuará hasta el último día de esta administración, trabajando con un firme compromiso en la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, reafirmando el derecho de todas a vivir libres, seguras y felices", subrayó Soto Soto.

Durante las jornadas de entrega, el personal del IMM también brindó información y orientación sobre los servicios disponibles para mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo asesoría legal, atención psicológica y canalización a refugios temporales. Esta labor forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento institucional y acompañamiento a víctimas.

La funcionaria municipal dijo que el Gobierno Municipal reitera su compromiso de promover espacios de equidad y justicia social, reconociendo a las mujeres como agentes clave para el desarrollo del municipio. Y aseguró que estas acciones buscan no solo informar, sino también empoderar a las mujeres para que participen activamente en la transformación de su entorno.