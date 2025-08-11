Nosotros Eventos columnas Sociales

Entre letras y música

Sofía Ramos y Miriam Canales.

Sofía Ramos y Miriam Canales.

Los laguneros se dieron cita en la presentación de la novela La música de Florentina del prolífico músico, compositor y escritor Arturo Meza en Casa La Morelos.

De esta manera, vivieron un fin de semana diferente.

