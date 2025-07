Entiendo situación de Santos: Haret

casi una semana de su debut en el Apertura 2025 de la Liga MX, Santos Laguna presentó al zaguero Haret Ortega, como uno de sus refuerzos, para apuntalar la zona baja albiverde.

El Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo (TSM), fungió como sede de la ceremonia tradicional. Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna y el director técnico Francisco Rodríguez, acompañaron al espigado jugador, para darle la bienvenida. Portará en los dorsales el número 19.

Además de los representantes de los medios de comunicación de la región, se dieron cita aficionados y abonados albiverdes, quienes recibieron al nuevo jugador lagunero, con mucha expectativa.

En sus primeras declaraciones, Ortega expresó: "Desde el primer momento que hubo un acercamiento para llegar a Santos Laguna, tenía mucha ilusión".

Y además aceptó el reto: "Sé la etapa difícil que está pasando la institución, pero justo eso me dio más ganas de estar aquí. Yo también pasé por una etapa difícil y entiendo la situación del club, por lo que tengo mucha sed de revancha y de demostrar mi valía dentro del campo".

Confesó que desde el primer día, no dudó en venir a la Comarca, recordando por otro parte, que hace años tuvo la oportunidad de vestir la verdiblanca, pero por distintas circunstancias no se pudo concretar su fichaje.

Haret por otro lado, habló de las raíces que tiene en la región: "Sé lo que se siente estar en esta situación, ya que tengo familia en La Laguna y me ha transmitido lo que es ser un Guerrero. Algo que van a ver dentro del campo es mi entrega, determinación y se van a sentir representados por un Guerrero".

BIENVENIDA

En su mensaje de bienvenida, Aleco Irarragorri indicó: "Sin duda, dentro de este proceso que estamos llevando y desde la primera conversación que tuvimos, me di cuenta de tu ambición, tu conocimiento sobre el club y tus ganas de trascender en esta institución".

Apuntaló que el zaguero se suma en un momento muy delicado por el que atraviesan, pero esa hambre que mostró en las conversaciones lo llena de mucha ilusión. "Necesitamos gente que se sume a este plantel con esas ganas, actitud y deseos de salir adelante".

Por su parte el Míster Francisco Rodríguez, dejó en claro, que cuando les comentaron la posibilidad de su llegada y lo empezaron a observar, se dieron cuenta que es el jugador que realmente necesitan para el torneo que arrancan el próximo sábado 12 de julio en casa ante Pumas, ya que tuvo mucha disposición de jugar para Santos Laguna

"Queremos que estén aquí los jugadores que quieren estar y Haret (Ortega), desde el primer momento, mostró eso" y de otros refuerzos dijo: "hemos estado cerca de algunos jugadores pero que al final definitivamente no han querido estar, no es que el club no haya apostado, es que no han querido y tenemos muy claro que a la mínima duda íbamos a dejar de apostar por ese tipo de perfil".".