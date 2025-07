Ensayo sobre la cultura

DISCURSOS

Los discursos suelen ser bonitos y sobre todo, obtienen muchos aplausos. El orador puede sentirse satisfecho e irse a su banca convencido de haber hecho algo positivo. Pero cuando el discurso no hace mas que repetirse; a sabiendas de que no va a resolver ningún problema, es ahí cuando se vuelve un medio para entretener a gente inútil que ni siquiera ellos creen que los problemas se remedien.

Hace poco Claudia participó en un evento sobre el desarme. La canción fue la de siempre, te cambio tu arma por algo que quieras; también hubo insistencia en que el deporte y el arte eran un medio para alejar a los jóvenes de la delincuencia. En el deporte se invierte mucho, en el arte menos, aunque la ciudad está llena de academias de todos tipos. Aunque también se vuelve a mencionar las oportunidades educativas que poco se concretan. ¿Dónde quedó la universidad Juárez? Si no todos pueden ser universitarios, al menos debería de haber opciones de más escuelas técnicas.

El discurso se quedó en la superficialidad con todo mundo echando porras. El problema de la inseguridad no va a resolverse con eso.

El problema es más profundo. Se tienen armas por muchas razones; la cacería, por ejemplo. Lo que en realidad interesa es el que tiene armas para cometer delitos. En él, se convierte en su herramienta de trabajo.

Cualquier asalto a mano armada, vuelve a un tipo que en la vida cotidiana es un don nadie en un alguien que se impone a otro poniendo en riesgo su vida. Por eso obtiene lo que va a buscar, el dinero fácil que a otro le ha costado ganar.

De ese nivel, para arriba o para abajo, piense en el poder de un arma. Imponerte a otro. Si eso sucede con frecuencia, pues ya descubriste un buen camino para sobrevivir.

El problema no se resuelve con iniciativas tan tontas como cambiarle el arma por algo. Ni el deporte o el arte.

Lo que soluciona el problema es que esa iniciativa no le de resultado. La tienes que combatir de otras maneras. Para ello está la fuerza pública, la policía que tiene que demostrarle superioridad, atrapándolo y haciéndole pagar por su delito.

Eso es lo que no está sucediendo.

Estamos a un primer nivel; pero cuando los grupos son más grandes y con una buena organización, el combatirlos también necesita de fuerzas mejor organizadas.

Si la delincuencia es más fuerte, seguro ganará. Si la fuerza pública se deja corromper o es más débil, no es difícil de adivinar cuáles serán los resultados.

Hay otras variables que se pueden considerar, como el anonimato. Para cobrarte piso basta con llamar del celular y una tarjeta. El anonimato protege al delincuente. Nunca le ves la cara y te puede mantener con un miedo persistente. Aquí influye la manera de funcionar de los bancos. Lo que importa es qué si no pagas, expones tu vida. El que tiene el arma es quien amenaza y eso le basta para cobrar.

De ahí podemos seguir con todos los delitos habidos y por haber. Si no hay una fuerza pública fuerte, inteligente y que no se deje corromper con facilidad, el problema no será resuelto. El discurso se convierte en una ridiculez.

Ya se vio que la política de besos y abrazos en lugar de balazos no funcionó. Existen muchos estados a merced de la delincuencia y no se ve que existan acciones para combatirla. Al ejercito lo ocupan en otras actividades.

El ciudadano se siente desprotegido.

El discurso se vuelve más ridículo, no hay nadie que nos defienda. Se ha perdido la confianza en la fuerza pública. No hay para donde hacerse.

Esos discursos se los lleva el viento. Los paleros gritan las consignas que tienen que gritar. No hay una solución verdadera a la problemática.

No es que uno quiera los balazos. Lo que se busca es la seguridad. Con la fuerza pública que tenemos no la vamos a disfrutar.