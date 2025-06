Ensayo sobre la cultura

AGUA PARA LA LAGUNA, NINGUNA

Estas últimas semanas, ha existido un interés muy fuerte, por parte de senadores y diputados locales de MORENA, en relación con el agua. Se lanzaron a realizar una campaña para demostrar que no sale el preciado líquido por las llaves, y tampoco llena los tinacos. También han metido demandas por supuestos desfalcos a SIMAS, se supone que departe de la presidencia municipal. Si no hay dinero, no hay manera de darle mantenimiento a las bombas que sacan del subsuelo el agua para transportarlas por nuestras tuberías. Por mientras, reparten bolsitas de agua a diestra y siniestra, con todo un equipo de producción audiovisual que los sigue para después subir el contenido a las redes sociales. También toman declaraciones del pueblo sabio, con todas las de la ley, con afirmaciones como: "Te robaste el dinero, por eso no se pueden reparar las bombas" lo cual me parece se comete el delito de difamación, porque no se prueba, lo cual amerita cárcel. La libertad de expresión no permite la difamación; di deontología periodística mucho tiempo.

Hasta aquí hay que recordar que SIMAS siempre ha sido el talón de Aquiles de la presidencia tomado innumerables veces, para luchas políticas, lo cual, a estas alturas tan sólo significa la falta absoluta de creatividad. El problema del agua no se va a remediar con eso, simplemente porque es un problema que va más allá de lo local. Si no hay agua en el subsuelo, de donde quieres que la saque. Todo mundo sabe que los mantos freáticos están muy profundos. Entonces, la solución tiene que ser regional, lo cual implica que la federación intervenga.

Anduvo por aquí dos o tres veces Dn Andrés el charlatán, que según esto nos ayudaría a resolver el problema. ¿En dónde están las supuestas comisiones que abordarían la temática? Implican mucha gente y muchas instituciones, de la iniciativa privada y del gobierno a los tres niveles. Acabó Manuel su sexenio, se limpio las manos y todo se esfumó. El problema del agua continuará existiendo. Por lo mismo le estamos regalando el slogan realista que sirve de título a esta columna. Agua para la laguna, ninguna. Se acopla muy bien a lo que López logró: Nada.

Claro, la esperanza que nos queda es que la presidenta elegida le entre al toro y se comprometa a seguir con los trabajos. Hasta ahora, no a dado color. Hay cosas mucho más importantes que debe de resolver a nivel internacional; así que, una región como la nuestra puede esperar, morirse de sed, para que los políticos se burlen regalando bolsitas de agua que es tanto como regalarle una aspirina a un canceroso.

Eso de la búsqueda de soluciones para traer agua a la región es cuento antiguo, nunca ha llegado a ninguna parte. Como los políticos nunca enfrenta la verdad, no van a admitir que el problema, por ese camino, no tiene solución. Eso no implica que se pueden buscar otro tipo de opciones. Lo que escasea es la gente con inteligencia y capacidad para lograrlo.

Yo, la primera pregunta que me hago es de donde sale tanto camión con garrafones de a 20 litros que venden por la calle, todas las botellas de agua que están en las tiendas. Hasta en los semáforos las venden. El agua se está privatizando. Sale de algún lugar. A lo mejor la escases de agua en nuestras tuberías es apropósito, para vendernos la que trae marca. Hasta donde sé es un negocio legal. La iniciativa privada si sabe dónde buscar.

Eso habría que extenderlo al servicio de llenar tinacos domésticos por medio de camiones cisternas para otro tipo de usos como el aseo doméstico y el personal; y el watter. Usted no se preocupe que la iniciativa privada sabrá de dónde extraerla, y como transportarla.

Ya es mucho circo y mucho Show para que se rían de ti y de tu sed, además, no estamos en tiempo de campañas políticas. A estas personas no las detiene nadie porque tienen fuero, Pero si se aprovechan de delitos de terceros como el de la difamación.

Lo bueno es que vuelven poner el tema en el tapete. Si lo de López fue puro verbo, estamos esperando una reacción de nuestra presidenta Claudia.

¿Podrá distraerse de tanta bronca internacional?

¿Podrá acordarse de que la laguna existe y nos morimos de sed?

¿Podrá retomar los compromisos de su antecesor?

¿Habrá agua en la laguna?

Una cosa es cierta, si el problema no se resuelve a nivel regional, a nivel local no existe solución.

Si no hay un compromiso a nivel federal, pues síganse rascando con sus uñas, como hasta ahora lo hemos hecho.

Podemos adelantar que ya tenemos un slogan para las próximas campañas acuíferas: Claudia, queremos agua.

No cobramos derechos por ella.