ENSAYO SOBRE LA CULTURA

MOVIMIENTOS

La vida del mundo es moverse. Antes, era para bien o para mal. Hoy, según parece, es para mal, porque los problemas carecen de soluciones y los vuelven más problema. O también podríamos decir que la solución se inclina hacia aquellos pocos que detentan el poder y siguen engañando a los incrédulos. Si se destruye el país, el mundo o la ciudad, nada importa. Ya Cuba demostró que se puede sobrevivir como animales.

La voluntad de una persona se impone. Trump sube aranceles y la economía del mundo se pone a temblar. Él piensa que la industria va a regresar a su país, así nomás porque se le ocurrió. Jamás ha pensado en otros fenómenos que puedan darse, como la migración, que se va a acentuar. Problemas humanos y económicos que, para resolverse, hacen falta algo más que la voluntad de los dioses.

Ya se convirtieron en dioses y traspasaron las fronteras. Volvemos al Olimpo a presenciar la guerra entre ellos. Les vale poco el ser humano. Nos volvimos cosa. Si despides a mucho personal, es una necesidad económica para que la empresa se salve. Si los haces consumir fentanilo, los conviertes en basura. No combates el mal porque es un excelente negocio y no pagas impuestos. A nadie le va a preocupar bajar al hombre a la condición de mercancía. El chiste es que consuma y que sea dócil, se crea el cuento de Disney para mantenerlo en el mundo feliz.

Esto se da a todos los niveles. Hay crítica en contra de lo que se ha escrito a favor de más tolerancia con los homosexuales. Hay un arzobispo muy preocupado por ello. Se suponía que el papa era infalible; resulta que no, o que depende de lo que defienda o diga.

Así es en todas partes: la verdad es relativa, se acomoda a las circunstancias, a lo que le conviene a los estafadores. El pueblo aguanta. Está acostumbrado a perder.

El circo de los maestros siempre ha sido el mismo: a ser circo, a demostrar poder. La vida cotidiana no importa. La fuerza es la que tienes que demostrar porque los hijos de perra se quieren mantener en sus puestos, ganando lo que no ganarían en otra parte. Puedes hacer movilizaciones, parar ciudades, destruir economías. Lo que importa es la imposición.

La educación ya la destruimos. De nada vale ser educado si el ejemplo te demuestra que los valores no existen. La calle es la que enseña. El triunfador joven que anda en una camionetota y que tal vez muera joven. La familia se esfumó. El valor del hombre actual es que lo pongan en una bolsa de plástico y lo cuelguen de un puente, como si fuera un gato muerto.

Toda la historia de la filosofía se concreta allí. ¿Qué es el hombre? Un gato muerto.

Simple: nos dejamos llevar. Hemos dejado de ser los dueños de nuestro destino. Ellos son los dueños de nuestros destinos. Ya nos compraron y con nuestros propios impuestos. Tú no sales a protestar como los maestros que no le dan clases a tus hijos. Tú no te la pasas criticando sin proponer acciones positivas. No te la pasas vociferando que eres socialista y eres incapaz de compartir tu sueldo con el de intendencia. Más bien el serlo te sirve para quejarte de un sistema de hombres y mujeres que saben ganarse la vida.

En los últimos tiempos ha cambiado todo. Hasta las redes sociales se han apoderado del mercado. Gobiernan los grandes monopolios y todo mundo los acepta. Si tu empresa vende menos, Amazon vende más. Si pierdes el empleo, ¿a quién le interesa? Seguirás comprando en Amazon, como el ciento de tontos que harán lo mismo que tú haces y aumentarán la fila de desempleados que existen en el mundo.

Ni te das cuenta.

La cultura es la de las redes sociales. Ahí es donde se aprende y los maestros son los influencers, a quienes sólo les interesa vender, contar con seguidores para darle valor a sus espacios. Curiosamente, suplantan a los grandes pensadores. Hay muchos que les hacen caso.

¿A dónde nos van a llevar estos movimientos sociales? No lo sé. Las perspectivas no son nada buenas. En todos lados hay problemáticas. Muchos de los que se dicen solución son estafadores. La credibilidad se ha perdido.

El hombre no piensa.

Hay que pensar.