VIOLENCIA NUEVO LEÓN

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 muertos en Nuevo León

En el sitio se aseguraron ocho armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico

EL UNIVERSAL

Un enfrentamiento entre policías de la Fuerza Civil y un grupo de delincuentes, aparentemente integrantes de un grupo criminal, dejó el saldo de 12 civiles abatidos, en el municipio de Doctor Coss, en Nuevo León.

Los hechos se reportaron cerca de las 14:00 horas y hasta el momento no se ha especificado en qué punto del municipio inició el tiroteo.

Durante la balacera no se reportaron oficiales lesionados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó a través de un comunicado que los informados fueron atacados por los delincuentes durante un patrullaje correspondiente al Operativo Muralla, implementado por la autoridad estatal.



"En el municipio de Dr Coss, N.L., se registra una agresión a personal de Fuerza Civil, durante labores de patrullaje y vigilancia del operativo muralla. El personal repele la agresión hasta lograr controlar la situación", señala el comunicado oficial.




Al repeler la agresión, 12 civiles quedaron abatidos en el lugar. Se informó que los occisos son del dedo masculino.


En el sitio se aseguraron ocho armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.




"El personal se encuentra sin novedad y con el control del lugar. Se procede a solicitar la intervención de la escena por parte de servicios periciales", especificó la dependencia.






               
               


               

               
               

               
               
               
