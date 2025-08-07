Enfrenta Santos al LA Galaxy

ste jueves por la noche en California, los Guerreros se despiden de su efímera actuación en la Leagues Cup 2025. Visitan en el Dignity Health Sports Park de Carson, a Los Ángeles Galaxy de la MLS.

El duelo comenzará en punto de las 20:15 horas locales (21:15 de Torreón). El encuentro servirá para los albiverdes, ya eliminados de la competencia, de preparación para el choque del próximo domingo ante las Chivas en el Estadio Corona, en la reanudación del Apertura 2025 en la Liga MX.

Los dirigidos por el español Francisco Rodríguez, entrenaron ayer en las instalaciones de Dignity Health Sports Park, donde cerraron preparación para el duro compromiso. Los laguneros registran par de derrotas en la competencia, cayendo por el mismo marcador de 2-1, primero ante el Colorado Rapids y segundo, frente al Seattle Sounders FC.

PUNTOS DE VISTA

Previo al partido correspondiente a la jornada 3 de la Leagues Cup 2025, el entrenador Francisco Rodríguez y el mediocampista Javier Güémez, comparecieron en conferencia de prensa física y virtual, ante los representantes de medios de comunicación.

"A final de cuentas no nos jugamos nada", dijo el timonel español, quien agregó: "pero también es cierto que queremos mejorar y afianzar conceptos, por lo que el partido de mañana (hoy) es otra oportunidad para ello, pensando en una victoria que nos deje un buen sabor de boca de cara al partido contra Chivas del fin de semana".

El Míster fue enfático, en que van a intentar hacerlo muy bien frente al equipo angelino y a mostrar el mejor equipo posible para competir.

De la probable alineación ante el conjunto californiano confesó: "Nosotros tenemos que intentar mostrar el mejor once posible para ganar, es cierto que en los dos partidos pasados hubo cambios, seguramente mañana (hoy) los habrá".

Dejó en claro, que aunque existan variantes, no significa que el que juegue ante el Galaxy, no lo hará frente al Rebaño Sagrado, en la vuelta de la Liga MX, en la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025.

"Un triunfo nos daría confianza de cara a lo que viene. En este equipo no hay jugadores que tengan garantizado su puesto, todo el mundo tiene que ganarse un lugar de cara al partido de mañana (hoy) y al del domingo", concluyó.

En cuanto a Güémez, se le cuestionó el rendimiento en la Leagues Cup 2025: "Obviamente nos sentimos con malestar por los resultados, estamos con esa sensación, sobre todo porque han sido muy agridulces nuestros partidos, porque por momentos estamos bien y otros mal".

Indicó que el análisis y el balance, muestra que no les alcanzó en los dos encuentros, así que tienen qué lograr ser más sólidos durante los 90 minutos y eso les dará la posibilidad de un resultado favorable, para cerrar con decoro despedirse del certamen.

"El envión anímico luego de un triunfo sería muy importante", dijo, en cuanto a buscar el triunfo, aunque aclaró: "pero nos estamos enfocando más en el desenlace del partido, tratar de ser sólidos y consistentes tanto en ofensiva como en defensiva durante los 90 minutos, así como generar muchas más llegadas a la ofensiva".

Memoria fresca

Antecedentes recientes entre los equipos dentro de torneos internacionales

n LA Galaxy 0-0 Santos Laguna | Dignity Health Sports Park | Cuartos de Final-Ida | Liga de Campeones 2015-16.

n Santos Laguna 4-0 LA Galaxy | Estadio Corona | Cuartos de Final-Vuelta | Liga de Campeones 2015-16.